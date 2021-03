Mircea Lucescu si-a certat jucatorii dupa infrangerea din Europa League! "Asta a contat mult in acest meci!" Ce asteptari are pentru retur

Dinamo Kiev a pierdut meciul tur din optimile Europa League, scor 0-2, in fata celor de la Villarreal.

Dupa meci, antrenorul Mircea Lucescu si-a criticat dur jucatorii, pe care ii acuza de lipsa de atentie. Tehnicianul a pus infrangerea si pe seama faptului ca spaniolii au o experienta mai mare la nivel european decat echipa din Ucraina.

Mircea Lucescu a declarat si ce le-a transmis fotbalistilor dupa meci si ce asteapta sa vada de la ei la returul de saptamana viitoare.

"Am jucat impotriva unei echipe puternice, cu mai multa experienta, care joaca intr-un campionat mai bun si e o prezenta constanta in cupele europene. Asta e diferenta. Nu trebuie sa cautam alte explicatii, Villarreal e pur si simplu mai puternica.

Ei au profitat de ocaziile avute, noi am facut multe greseli in defensiva. Lipsa de atentie si de experienta au contat in acest meci. Avem fundasi tineri, carora le lipseste experienta si atacantii lor au profitat.

Le-am spus jucatorilor sa joace cu zambetul pe buze, cu bucurie, la retur. Pentru ca deja am depasit asteptarile in acest sezon. Nimeni nu credea ca vom ajunge in Champions League si acum in optimile Europa League. Acum fiecare meci e un bonus pentru noi", a declarat Mircea Lucescu, la conferinta de presa de la finalul partidei.

Dinamo Kiev isi joaca sansele la calificarea in sferturile de finala ale Europa League joi, 18 martie, de la ora 22:00.