VIDEO | Gol de pe alta planeta reusit in Europa League! Jucatorul lui Arsenal a rupt plasa cu un sut formidabil

'Tunarii' au reusit sa se impuna cu 3-1 si sunt favoriti pentru calificarea in sferturile competitiei. Odegaard a deschis scorul in minutul 34 din pasa Thomas. El Arabi a restabilit egalitatea pentru greci in minutul 58, insa Arsenal a rezolvat meciul pe final.

Gabriel a punctat in minutul 79 pentru 2-1, iar Elneny a reusit o super executie cu 5 minute inainte de final. Fotbalistul englezilor a trimis o bomba de la distanta, iar portarul advers nu a avut nicio sansa.

And I saw all these tweets calling out Arteta for bringing on Elneny

Olympiacos 1-3 Arsenal#Arsenal#Olympiacos#OLYARS pic.twitter.com/VW4EPzcbiK