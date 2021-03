Mircea Lucescu a dat verdictul dupa eliminarea lui Dinamo Kiev din Europa League! "Sezonul urmator va fi diferit"

Dinamo Kiev a fost invinsa si in retur de Villareal, 2-0, dupa ce pierduse si meciul tur, tot cu 2-0.

Formatia condusa de Mircea Lucescu a fost eliminata categoric de spanioli in dubla mansa din Europa League, cu 4-0, insa antrenorul roman pune infrangerea pe seama lipsei de experienta a jucatorilor sai si spune ca in sezonul urmator lucrurile vor sta diferit.

"Avem jucatori tineri fara multa experienta. Chiar daca nu am ajuns in sferturi, am vazut cateva lucruri pozitive. Anul acesta nu am mers mai departe, dar sezonul urmator va fi diferit. Villarreal a controlat jocul, jucatorii spanioli au mai multa experienta. Adversara noastra a avut jucatori care evolueaza in cupele europene, la cel mai inalt nivel, de mai mult de opt ani", a declarat Mircea Lucescu, citat de site-ul oficial UEFA.

Pentru Dinamo Kiev urmeaza partida de campionat in compania celor de la Rukh Lviv, duminica, de la ora 17:00. Formatia lui Mircea Lucescu este pe prima pozitie in Ucraina, cu patru puncte peste rivala Sahtior Donetk, dupa 18 etape.

Eventualul triumf din prima liga ucraineana ar reprezenta primul titlu al lui Dinamo Kiev din ultimii 5 ani. In sezonul 2015-2016, echipa din Kiev se impunea in fata unui Sahtior condus de Mircea Lucescu, iar romanul avea sa paraseasca Ucraina dupa 12 ani in care pregatise echipa patronata de Rinah Ahmetov.