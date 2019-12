"Sarbatoresc! Intr-o ora cred ca adorm" :)) Ciprian Deac, dupa rezultatul URIAS reusit de CFR in Europa League . VIDEO

CFR a invins-o pe Celtic cu 2-0 si s-a calificat in primavara europeana.

Clujeni s-au impus prin golurile lui Burca si Djokovic. Ciprian Deac a fost cel care le-a pasat celor doi marcatori, insa a si ratat o ocazie uriasa de a inscrie. Dupa meci, mijlocasul CFR-ului a vorbit despre performanta reusita de campioana Romaniei.

"E bine ca am reusit sa castigam, sa ne calificam, eu cred ca am facut istorie. Muncim foarte mult, ne daruim foarte mult. Aici e un grup care stie sa faca performanta, ne place sa jucam cu trofeele pe masa, stim sa castigam trofee, acest lucru se intampla in momentele importante.

Am gandit de la inceput sa nu depindem de celalalt rezultat, doar de noi. S-a vazut asta, pentru ca am ramas foarte concentrati.

Nu stiu daca a fost sau nu penalty, nu mai conteaza. Important este rezultatul de pe tabela.

Nu vreau sa intalnim nu stiu ce adversar, sa aducem echipe mari la Cluj. Sincer, imi doresc sa ajungem cat mai departe in aceasta competitie si de ce nu, sa mai incercam un miracol. Nu ne dadea nimeni nicio sansa. Sa fim realisti, echipa precum Lazio, Celtic, Rennes, nu le bati in fiecare zi. Am obtinut multe puncte.

Da, o sa sarbatoresc. Intr-o ora cred ca o sa adorm.

In fotbal trebuie sa te uiti inainte, daca te uiti in stanga, dreapta, nu ajungi nicaieri. Sunt bune si criticile, trebuie sa tii cont si de ele, insa conteaza mai putin. E important ce credem noi" , a declarat Ciprian Deac la finalul meciului.