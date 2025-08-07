Iosif Rotariu, interviu pentru Sport.ro înainte de FCSB - Drita

De ce credeți că a căzut FCSB în halul ăsta? Prea trufrași? Prea siguri pe ei?

Acesta este unul dintre motive, cuvântul pe care l-ați folosit. Au aerul de superioritate, tot timpul caută alți vinovați, există și o indisciplină tactică pe teren, fiecare joacă ce vrea. La deciziile arbitrului, merg trei-patru jucatori să vocifereze. Cred că e o puțină dezorganizare la echipă, în teren și poate în afară. Dar în teren clar se vede.

Păi cum fiecare joacă ce vrea? N-au doi antrenori?

Unii dintre ei sunt foarte individualiști, vor să iasă în evidență cu orice preț. Asta e părerea mea din ce văd. Mai e și lipsa lui Olaru, care într-adevăr era un jucător de mijlocul terenului. Olaru chiar era un jucător care făcea diferența, alerga foarte mult, recupera mingi, construia, era prezent și la finalizare. E mai greu să-și revină acum, după accidentare. E o pierdere mare acolo.

Iosif Rotariu: „Se simte absența lui Olaru”



Dar au jucat fără el toată a doua jumătate a sezonului trecut. Și au luat titlul.

Sunt momente în fotbal când ai ca echipă o perioadă bună, joci, dar absența unui fotbalist ca el se vede în timp. Nu au găsit înlocuitor pentru el. Un jucător care recuperează mult, marcator, pasator. Olaru poate juca și număr 6, cum jucam eu.

El s-ar apropia de profilul dumneavoastră, nu?

El da. Și Pirlo cum s-a transformat? Din număr 10, a devenit număr 6. Tot același gen de jucător.

S-au cam prăbușit cei de la FCSB la începutul ăsta de sezon. Parcă mi-e frică un pic și de Drita. Ce ziceți?

Depinde, depinde. La fotbal, când joci un meci prost și pierzi, toată lumea te înjură și te blamează, dar peste o săptămână faci un joc foarte bun și toată lumea te aplaudă. Au șanse de revenire acum. Eu sper să facă un joc bun și să-și revină. Pentru că, totuși, e campioana României, un lot foarte valoros și numeros. Cred că își vor reveni. Acum depinde foarte mult de ei și de moralul lor.

Dacă s-ar califica, ar urma Aberdeen. Cum vi se pare?

Va fi mai greu. Fotbalul din Scoția, ca tot fotbalul britanic, e agresiv, cu implicare fizică sută la sută. Mai greu cu adversari din Scoția, din Anglia, pentru echipele din România.

Bine, nu sunt Celtic Glasgow sau Rangers.

Nu sunt, dar au tradiție, au o istorie.

