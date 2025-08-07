După meciul de nota 10 făcut în ”Eternul derby” Dinamo - FCSB 4-3, în care a marcat trei goluri pentru ”câini”, Danny Armstrong a reintrat în calculele selecționerului scoțian Steve Clarke, care l-a avut în vedere și înainte de turneul final EURO 2024.

Atunci, înainte de Campionatul European, Irish Mirror scria că ”forma impresionantă arătată de Armstrong la Kilmarnock a făcut pe mulți să-i ceară lui Clarke șansa unei convocări înainte de EURO 2024”.

Născut în Anglia, a jucat pentru Scoția și este eligibil și pentru naționala Irlandei



Și tot atunci, actualul dinamovist oferea o declarație interesantă într-un interviu pentru PLZ Soccer, preluat inclusiv de BBC:

”Am jucat când eram tânăr pentru Scoția (n.r. - la Under 16), dar de atunci nu am mai fost convocat. Este ambiția mea uriașă, nu cred că sunt prea mulți jucători care pot oferi naționalei ce pot oferi eu.

Nu am avut vreo discuție cu federația din Scoția, însă am avut mai multe convorbiri cu oficiali din Irlanda, pentru că sunt eligibil și la naționala irlandeză”.

Danny Armstrong a rămas însă doar pe lista lărgită a lui Steve Clarke, cel care a devenit selecționer al Scoției în 2019 după ce o antrenase chiar pe Kilmarnock, echipa la care avea să impresioneze ulterior extrema născută în Anglia.

”Avertismentul” părintesc al lui Zeljko Kopic



Urmărit în ultimul an de Rangers, Hearts sau Dundee United din Scottish Premiership, dar și de Hull City (Anglia - Championship) ori Jagiellonia Bialystok (Polonia), Armstrong a semnat, cum-necum (”big-money offer” conform The Scottish Sun), cu Dinamo în această vară.

S-a impus instant ca titular și a intrat definitiv în inimile suporterilor dinamoviști după hat-trick-ul din 4-3 cu FCSB.

Nu mai departe de astăzi, antrenorul Zeljko Kopic l-a avertizat însă părintește pe scoțian în conferința de presă dinaintea meciului ”câinilor” cu Metaloglobus:

”Pentru Armstrong a fost ca un vis! Să vină în România şi la primul derby să reuşească să marcheze trei goluri...

Sigur că pentru el e un moment extraordinar. Am discutat cu el şi i-am spus că stea cu picioarele pe pământ şi să muncească.

Acum şi aşteptările sunt din ce în ce mai mari în ceea ce îl priveşte, însă cred că va putea să gestioneze acest lucru”.

* 7.75 este media notelor Sofascore primite de Danny Armstrong în cele patru etape din Superligă

Danny Armstrong la Kilmarnock vs Danny Armstrong la Dinamo

