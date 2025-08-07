Din Liga 3, direct în Superliga! Anunțul făcut de FCU Craiova
FCU Craiova a anunțat în mod oficial împrumutul lui Moses Abbey la Metaloglobus, formație nou-promovat în Superliga.
Ghanezul va fi jucătorul formației bucureștene până la finalul sezonului 2025/2026.
„Mult succes, Moses Abbey!
Moses Abbey a fost împrumutat la FC Metaloglobus București până la finalul sezonului 2025/26.
Mult succes, Abbey, și cât mai multe performanțe!”, s-a arătat pe pagina de Facebook a lui FCU Craiova.
Crescut de Adansi United FC, jucătorul a mai trecut în Italia pe la Rende, Catanazaro U19 și Ravenna.
22 de meciuri, trei goluri și cinci pase decisive a înregistrat mijlocașul ofensiv în tricoul formației oltene.
175.000 de euro este cotat lui Moses Abbey, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Adrian Mititelu nu se dă bătut
Adrian Mititelu a vorbit despre situația complicată de la FCU Craiova și a anunțat că va continua proiectul la echipa olteană și va încerca să readucă formația în liga secundă anul viitor.
„Am decis să facem pași mai mici, dar mai siguri. Vom juca la Liga 3, așa cum ne-au pus ei.
Vreau să spun că acest campionat va fi pentru asigurarea continuității. Nu există în mod real nicio depunctare, nicio retrogradare. Sunt acte abuzive, le vom anula în lunile următoare.
Indiferent de rezultate, noi vom juca cel puțin în Liga 2 la anul. Nu înseamnă că nu vom încerca să avem o prestație cât mai solidă, deși va fi greu, pentru că avem mulți tineri. Vom căuta să tratăm cât mai serios fiecare meci de Liga 3. 100% anul viitor vom juca cel puțin în Liga 2.
Anul viitor sperăm să jucăm ca Fotbal Club Universitatea Craiova. Și vom purcede la o fuziune între Fotbal Club și FCU. Vom rezolva problema privind continuitatea. Până în primăvară, vom scoate Fotbal Club din faliment. Cel puțin vom anula falimentul și echipa va fi în insolvență.
Va mai dura unul sau doi ani până va ieșit complet din faliment. Dar ieșirea din faliment și intrarea în insolvență va fi posibilă în februarie sau martie. Ăsta este planul meu.
În acest moment, clubul dezafiliat în 2013 e afiliat la Federație. Nu a făcut nicio abatere. A fost exclus în fapt, nu în drept”, a declarat Adrian Mititelu, pentru site-ul oficial al clubului.