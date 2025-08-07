Din Liga 3, direct în Superliga! Anunțul făcut de FCU Craiova

FCU Craiova a anunțat în mod oficial împrumutul lui Moses Abbey la Metaloglobus, formație nou-promovat în Superliga.

Ghanezul va fi jucătorul formației bucureștene până la finalul sezonului 2025/2026.

„Mult succes, Moses Abbey!

Moses Abbey a fost împrumutat la FC Metaloglobus București până la finalul sezonului 2025/26.

Mult succes, Abbey, și cât mai multe performanțe!”, s-a arătat pe pagina de Facebook a lui FCU Craiova.

Crescut de Adansi United FC, jucătorul a mai trecut în Italia pe la Rende, Catanazaro U19 și Ravenna.

22 de meciuri, trei goluri și cinci pase decisive a înregistrat mijlocașul ofensiv în tricoul formației oltene.

175.000 de euro este cotat lui Moses Abbey, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

