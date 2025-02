Cum au fost meciurile cu Lyon din 2006? Ai jucat titular în ambele... Lyon era o echipă foarte puternică, domina campionatul Franței an de an, era constant în fazele superioare ale Champions League. Tot timpul treceau de grupe. Și anul acela au câștigat grupa cu noi, din care au mai făcut parte Real Madrid și Dinamo Kiev. Noi nu aveam experiență în Champions League. Știam că va fi greu cu Lyon și Real, ne-am gândit de la început la locul 3, pe care l-am și ocupat și care ducea în primăvara europeană din Cupa UEFA. Ăsta a fost obiectivul. Am pierdut categoric, cu 3-0, la București.

Și de bucurie ați șchiopătat, nu?

Da, am șchiopătat! Să-ți povestesc cum a fost. La încălzire, pe Dică îl durea un pic piciorul. Iar eu l-am tachinat: „Băi, tu nu vrei să joci, ți-e frică”. El se uita la mine. Eu glumeam, bineînțeles, pentru că la momentul acela nu ne mai era frică, aveam câte 30-40 de meciuri fiecare în cupele europene. El zice: „Cum să-mi fie, mă, frică?” Dar eu tot o țineam: „Bă, ți-e frică”. Glumeam cu el. Și-i zic: „Vezi, că-ți dau pasă de gol și tu dai gol. Dacă se întâmplă, ne facem amândoi că ne doare piciorul”. Și s-a întâmplat în prima repriză.

Aaaa, deci v-ați vorbit?

Da, da, da, a fost vorbită dinainte. De asta am celebrat așa, șchiopătând.

La ei jucau nume mari, Jouninho, Toulalan, Malouda...

Și Benzema.

Păi Benzema avea 19 ani și v-a dat golul de 3-0 la București în minutul 89. Intrase în minutul 85...

Da, nu știa lumea chiar atât de multe despre Benzema, era foarte tânăr. Apoi, era Juninho Pernambucano, dar pe noi ne-a impresionat Ben Arfa, care avea o viteză extraordinară. La retur a făcut un meci fantastic, foarte solid.

Juninho cum era?

Păi mai glumeam între noi înainte de meci să nu facem fault pe la jumătatea terenului, că e penalty. În jumătatea noastră nu aveam voie să facem fault. :)) La golul de 1-0 de la București, el a tras de la vreo 35 de metri, mingea a lovit zidul, Carlos n-a reușit să prindă și Fred a marcat. Era minutul 40 și ceva, cred că puteam scoate un rezultat mai bun dacă intram cu 0-0 la pauză.

„Cine stă în zid când bate Juninho?”



Deci de ce v-a fost frică n-ați scăpat...

Da. La vizionare, când ne uitam la loviturile libere bătute de Juninho, glumeam tot așa între noi și întrebam cine stă în zid când are Lyon lovitură liberă. Ăla nu eu, ăla nu eu... Bine, erau glumele noastre dinaintae meciului, ca să mai detensionăm atmosfera. Când intram în teren, se schimba totul.

Mă ceartă lumea că scriu Steaua vs Lyon. Tu ai jucat la FCSB?

Îți permitem noi, cei care am fost actorii principali, să scrii Steaua. Foarte mulți oameni au venit să o vadă pe Steaua la acea vreme. Eu am fost de la 12 ani în Ghencea și am jucat doar pentru Steaua. După ce am plecat noi, sincer nici nu mă mai interesează. Știi și tu că am umplut stadioanele de foarte multe ori, am jucat semifinală de Cupa UEFA, am jucat în grupele Champions League.