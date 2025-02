Fostul internațional român aflat la prima experiență pe banca unei echipe de seniori le-a cerut jucătorilor săi să rămână concentrați și să-și păstreze modestia.



"M-am bucurat să văd jucătorii fericiți, au înțeles importanța celor trei puncte. Nu trebuie să uităm să sărbătorim, dar trebuie să o facem cu umilință.



Drumul este lung, ne așteaptă douăsprezece finale. Trebuie să facem tot posibilul pentru a ieși din această zonă întunecată. Când ești în întuneric, trebuie să cauți lumina, iar ea nu vine de la sine. Trebuie să găsim modalitățile de a ieși din această situație. Victoria ne aduce liniște și încredere.



Am fost încântat de reacția echipei. În ceea ce privește jocul, am văzut multe aspecte care trebuie îmbunătățite, dar s-a făcut o treabă bună atât la nivel tehnic, cât și la nivel tactic", a spus Cristi Chivu la conferința de presă, potrivit ParmaLive.

Parma, înaintea meciului cu Udinese



Întrebat despre rotația fundașilor centrali, Chivu a răspuns: "Nu este ușor, trebuie să ne adaptăm în funcție de necesități. Multe schimbări pot crea confuzie, încercăm să menținem aceeași identitate și aceleași principii pentru a deveni o linie defensivă compactă".



În ceea ce privește impactul victoriei cu Bologna asupra moralului echipei, Chivu a spus: "Cum am pus, drumul este lung, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Trebuie să înțelegem momentele și să gestionăm frustrarea. Acesta este lucrul cel mai dificil. Dar simțul responsabilității, umilința și cultura muncii nu trebuie să lipsească niciodată. Sub acest aspect, am văzut deja reacția echipei".



Cristi Chivu a semnat cu Parma pe 18 februarie și a debutat pe banca "cruciaților" patru zile mai târziu, cu o victorie împotriva celor de la Bologna, scor 2-0.