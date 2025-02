"Niciodată nu am pățit așa ceva". Dezvăluirea lui Neluțu Varga înaintea play-off-ului

Dan Petrescu: ”Ioan Varga e cel mai bun patron pe care l-am avut!”

De altfel, Varga a fost deranjat și de faptul că Dan Petrescu a lăudat investițiile făcute de Gigi Becali la FCSB.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, Dan Petrescu a comentat și presupusul conflict cu Ioan Varga.

”Eu înțeleg și presa, înțeleg și lumea, toată lumea vrea să apară ceva și e ok să se mai scrie niște lucruri, m-au deranjat foarte multe lucruri, dar asta se întâmplă de foarte mulți ani. Nu am cum să schimb. Sper să fie ascultat ce spun eu. S-a spus că am fost certat cu Balaj, n-am fost certat niciodată. S-a spus că nu știu ce a zis patronul despre mine. În opt ani de zile, nu m-am certat niciodată cu Neluțu Varga.

Dacă vreți să vedeți și mesajele primite de-a lungul anilor, chiar și de acum o săptămână, sunt toate numai mesaje pozitive, are încredere sută la sută în mine, cu inimioare, cu love, că mă iubește, că ține la mine și are încredere în mine. Astea sunt mesajele. Pe cuvântul meu de onoare dacă m-a certat domnul Varga vreodată.

Dacă îmi zice ceva în față, atunci se schimbă situația. Nu am avut nicio ceartă cu dânsul și, în același timp, cele mai mari performanțe ale mele ca antrenor le-am avut la CFR Cluj cu domnul Varga, patron. Eu îmi doresc în continuare să mai trăiesc momentele pe care le-am trăit odată cu CFR. De aia sunt aici și muncesc. Am venit acum 10 luni, încerc să aduc glorie aici la club, împreună cu domnul Varga, nu am putut să fac rezultate fără patron.

Cel mai bun patron pe care l-am avut, pe cuvântul meu de onoare, nu ne-am certat o dată. Poate cineva îi spune ceva, nu știu. Ce am vorbit la telefon acum cinci zile, mi-a zis că nu a vorbit cu presa, nu a vorbit nimic și nu înțelege nimic, dar are în continuare încredere în mine, așa mi-a zis mereu, non-stop, de când îl cunosc. De câte ori am plecat de aici, am vorbit, ne-am auzit și m-a chemat. Când am putut să mă întorc, m-am întors. Dacă aveam o relație rea, mai puteam eu să mă întorc de atâtea ori?

Relația mea cu dânsul e foarte bună. E clar că la fotbal rezultatele te țin în picioare, eu sunt conștient de asta și încerc să fac acest lucru în acest an. Eu zic că am început bine, suntem în play-off, suntem în sferturile Cupei, mai mult de atât nu puteam. În continuare, sper să scoatem maximum din toate meciurile. Relația mea cu patronul este foarte bună”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.