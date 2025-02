Partida începe nu mai devreme de ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe www.sport.ro.



Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albaștrilor, a dezvăluit că până acum s-au vândut între 3.000 și 4.000 de bilete pentru fanii FCSB-ului, iar numărul ar putea crește până la 6.000-7.000.



Gigi Mustăță: "Dacă suntem 5.000, eu zic că suntem ok"



FCSB a primit 8.000 de bilete pentru acest derby, însă rămâne de văzut câți suporteri vor fi efectiv prezenți în peluza oaspeților.



„Cam în jur de 3.000 de bilete s-au vândut la noi, chiar aproape 4.000. Avem peluza întreagă. Cred că uşor-uşor, până sâmbătă vom fi 6-7.000, oamenii vin aproape de echipă fără probleme. Trebuie să ne gândim şi la salariile din România. Cheltuielile sunt destul de mari. E 30 de lei biletul, ok, dar oamenii au fost cu PAOK, au fost cu Dinamo, avem sold-out cu Lyon.



Luăm în calcul şi lucrurile astea. Poate de aia nu vin suporterii la acest meci. Nici Rapidul nu stă ok. Dacă vă gândiţi, am avut meciuri din trei în trei zile. Contează mult. Dar dacă suntem 5.000, eu zic că suntem ok. Unii mai merg şi în deplasare.



Dacă stai să calculezi, biletele cu Lyon sunt la preţuri perfecte, la fel ca împotriva lui PAOK. Oamenii şi-au luat bilete pentru Lyon, dar sper să avem şi mai mulţi suporteri alături de noi. Şi cine ştie, poate reuşim să umplem peluza”, a spus Mustaţă, potrivit Fanatik.



Rapidul vine cu un avantaj moral, fiind neînvinsă în duelurile directe din ultimii cinci ani. FCSB ocupă în prezent primul loc în clasament, cu 52 de puncte, fiind urmată îndeaproape de "U" Cluj (51) și CFR Cluj (50). Universitatea Craiova se află pe locul patru, cu 49 de puncte, în timp ce Dinamo și Rapid împart locul cinci, cu câte 45 de puncte.