Messi se apropie, dar inca e sub Ronaldo! Niciunul dintre cei doi nu a intrat in TOP 10 cei mai buni marcatori din lovitura libera

Leo Messi a reusit 2 goluri superbe in doar 3 zile din lovitura libera, cu Espanyol si Villarreal.

Duelul dintre Cristiano Ronaldo si Leo Messi are loc pe toate planurile. Daca portughezul si-a facut un nume in prima parte a carierei si datorita loviturilor libere executate fantastic, Messi i-a luat fata in ultimii ani la acest capitol. Messi a reusit 2 goluri din lovitura libera in ultimele 2 etape si a ajuns la cota 6 in acest sezon, la fel ca si in stagiunea precedenta.

In total, Messi a ajuns la 47 de goluri din lovitura libera in cariera, in timp ce Cristiano Ronaldo este la cota 53. Insa portughezul nu a mai marcat dintr-o astfel de faza din 2018, contra Spaniei la Mondial! Cei doi mai au pana sa ajunga in topul celor mai buni marcatori din lovitura libera in care pe primul loc se afla Juninho Pernambucano!

Fostul mijlocas de la Lyon a reusit nu mai putin de 77 de goluri din lovitura libera in cariera si a fost cel care a impresionat cu stilul sau unic de a executa loviturile libera.

Iata cum arata topul:

10-9 Marcelinho Carioca 59

Rogerio Ceni 59

8. Ronald Koeman 60

7-6. Zico 62

Diego Maradona 62

5. David Beckham 65

4-3. Ronaldinho 66

Victor Legrottaglie 66

2. Pele 70

1. Juninho Pernambucano 77