Cea mai dură reacție după Go Ahead Eagles - FCSB: "Am senzația că sunt singurul care a jucat cu pasiune"

Deși a avut o posesie de doar 27%, FCSB s-a impus în Olanda grație golului marcat de David Miculescu încă din minutul 13. Ștefan Târnovanu a avut câteva intervenții salvatoare în prima repriză, iar Go Ahead Eagles nu a reușit să mai producă mult pericol în a doua jumătate a partidei.

Victor Edvardsen, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Am senzația că am acceptat rezultatul, ceea ce e o prostie"

O reacție dură după meci a venit din partea lui Victor Edvardsen. Vârful de atac suedez al lui Go Ahead Eagles, integralist contra lui FCSB, s-a plâns de mentalitatea de echipă mică a olandezilor, care s-ar fi mulțumit cu rezultatul de 0-1.



"Am senzația că am acceptat rezultatul, ceea ce e o prostie. Eu încerc să aduc o mentalitate de învingător acestui club și nu ai cum să accepți un eșec cu 0-1 având 75% posesie. Suporterii ar fi meritat mai mult astăzi.



Nu îmi place ce s-a întâmplat. Trebuie să jucăm cu mai multă pasiune. Uneori am senzația că sunt singurul care face asta", a spus Victor Edvardsen, potrivit De Telegraaf.