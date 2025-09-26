Cea mai dură reacție după Go Ahead Eagles - FCSB: "Am senzația că sunt singurul care a jucat cu pasiune"

Deși a avut o posesie de doar 27%, FCSB s-a impus în Olanda grație golului marcat de David Miculescu încă din minutul 13. Ștefan Târnovanu a avut câteva intervenții salvatoare în prima repriză, iar Go Ahead Eagles nu a reușit să mai producă mult pericol în a doua jumătate a partidei.
Victor Edvardsen, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Am senzația că am acceptat rezultatul, ceea ce e o prostie"
O reacție dură după meci a venit din partea lui Victor Edvardsen. Vârful de atac suedez al lui Go Ahead Eagles, integralist contra lui FCSB, s-a plâns de mentalitatea de echipă mică a olandezilor, care s-ar fi mulțumit cu rezultatul de 0-1.
"Am senzația că am acceptat rezultatul, ceea ce e o prostie. Eu încerc să aduc o mentalitate de învingător acestui club și nu ai cum să accepți un eșec cu 0-1 având 75% posesie. Suporterii ar fi meritat mai mult astăzi.
Nu îmi place ce s-a întâmplat. Trebuie să jucăm cu mai multă pasiune. Uneori am senzația că sunt singurul care face asta", a spus Victor Edvardsen, potrivit De Telegraaf.
Antrenorul lui Go Ahead Eagles a acuzat tactici murdare din partea FCSB
Antrenorul lui Go Ahead Eagles, Melvin Boel, i-a acuzat pe campionii României că au tras prea mult de timp în repriza secundă. El spune că arbitrul ar fi trebuit să ia măsuri mai dure:
"Cred că s-a văzut și azi că meciul a fost trăit cu intensitate în oraș, că suporterii au fost implicați. În general, nu am fost excesiv de tensionați. Băieții erau într-o stare bună. Trebuiau doar să fim mai concentranți în primele minute. După prima ocazie, au început să creadă că pot obține ceva.
E întotdeauna dezamăgitor când pierzi. Cred că am făcut și multe lucruri bune, pe care trebuie să le păstrăm pentru meciurile următoare.
Trebuie să valorificăm mai bine ocaziile, ca să ne răsplătim munca. Dacă am fi marcat două sau trei goluri, toată lumea ar fi spus: 'Ce repriză fantastică!' – și chiar putea fi așa.
Ei au făcut tot posibilul să tragă de timp, iar sancțiunile împotriva acestui lucru au fost minime. Părea că o să fie o seară grozavă, iar prima repriză chiar a arătat asta.
Astea sunt regulile fotbalului. Nu contează cât ai mingea, ci dacă o bagi în poartă", a declarat antrenorul Melvin Boel, potrivit De Stentor.
FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program
Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.
- 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
- 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
