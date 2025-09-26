Târnovanu a fost autorul unor intervenții salvatoare, în special în prima repriză, inclusiv din postura de unu contra unu. Considerat de mulți specialiști omul meciului, portarul de la FCSB este propus de Elias Charalambous pentru un transfer la un club din Eredivisie.

Elias Charalambous: "În Olanda e un campionat bun pentru ca Ștefan Târnovanu să facă următorul pas"

La conferința de presă de după meci, antrenorul cipriot al campioanei României a vorbit despre viitorul goalkeeper-ului de 25 de ani, care evoluează din 2020 la formația roș-albastră.

"E adevărat, Târnovanu a avut multe intervenții. Cred că are calitatea pentru a juca la un nivel mai înalt. Sunt sigur că mulți scouteri au fost azi la meci și l-au văzut.

Sper să nu-l ia acum, dar poate în viitor se va transfera în această țară. În Olanda e un campionat bun pentru a face următorul pas. De ce să nu fie următorul pas la o echipă de aici?", a spus Elias Charalambous.

Ștefan Târnovanu: „E o bucurie foarte mare!”

La finalul, goalkeeperul roș-albaștrilor a rămas cu picioarele pe pământ. Târnovanu a făcut o scurtă analiză a meciului și a vorbit și despre coechipierul său, Mihai Lixandru.

”E o bucurie foarte mare, pentru că anul acesta am primit foarte multe goluri. Este o victorie foarte importantă pentru noi.

Băieţii au făcut un meci aproape perfect, e normal ca şi ei să aibă ceva ocazii. Anul trecut, în Europa, au fost meciuri în care ne-am apărat foarte bine.

(n.r.-despre accidentarea lui Lixandru) Astăzi dimineaţă am aflat că a ajuns la spital şi că se operează.

(n.r.-despre fani) E foarte important, ţinând cont de locul jalnic în care suntem în campionat. Contează foarte mult pentru noi”, a spus Ştefan Târnovanu.

