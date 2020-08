MM Stoica l-a ironizat pe Balgradean dupa greselile facute in meciul cu Dinamo Zagreb! Ce a postat oficialul FCSB-ului

CFR Cluj a fost eliminata din Champions League dupa un meci dramatic, pierdut la loviturile de la 11 metri, in fata lui Dinamo Zagreb.

Oficialul echipei patronate de Gigi Becali nu l-a iertat pe portarul roman, care a facut doua gafe in timpul meciului. Balgradean a gresit la primul gol al croatilor, dupa ce a repins in fata un sut usor, plasat pe centru. La al doilea gol a avut o faza similara, doar ca de aceasta data a respins mingea in lateral.

Chiar daca a aparat o lovitura de la 11 metri, MM Stoica nu a ratat ocazia sa il ironizeze pe portarul CFR-ului.

El a postat pe Facebook un citat care face referire la Balgradean. In descrierea postarii a scris numarul 34, numar purtat de portarul ardelenilor.

"Tradarea s-a sprijinit intotdeauna pe ruda ei umila, fatarnicia!", a fost postarea lui MM Stoica.

FCSB este in continuare suparata pe Balgradean. El a semnat cu CFR fara sa faca vreun anunt, in momentul cand inca era sub contract cu echipa patronata de Gigi Becali.