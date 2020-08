Gol INCREDIBIL marcat de CFR cu Dinamo Zagreb! Portarul Livakovic, gafa COLOSALA dupa sutul lui Pereira! Decizie surpriza a lui Petrescu: l-a schimbat imediat pe marcator

Michael Pereira a reusit un gol de la mare distanta in partida cu Dinamo Zagreb.

CFR Cluj a fost in superioritate numerica in meciul din turul 2 preliminar al Champions League din minutul 51, cand Theophile-Catherine l-a faultat in careu pe Debeljuh, fiind eliminat.

Desi clujenii au avut ocazia de a egala dintr-o lovitura de la 11 metri, Deac a irosit sansa, insa egalarea nu a intarziat.

Pereira, titular in partida cu Dinamo Zagreb, a sutat din afara careului, iar portarul Livakovic nu a mai reusit sa prinda balonul.

Ba mai mult decat atat, el a scapat mingea in propria poarta si le-a permis campionilor Romaniei sa restabileasca egalitatea.

Din nefericire, dupa doar 15 minute, croatii au preluat din nou conducerea, printr-un gol inscris de Kastrati.