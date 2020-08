Primul moment MARE al lui Debeljuh la CFR Cluj! A scos penalty si ROSU contra lui Dinamo Zagreb!

CFR Cluj a ratat o sansa uriasa de a restabili egalitatea in startul reprizei secunde a meciului cu Dinamo Zagreb.

Ciprian Deac, specialistul CFR-ului in lovituri de la 11 metri, a irosit un penalty scos de Debeljuh.

Atacantul adus recent de la Gaz Metan Medias a fost faultat in careu de Theophile-Catherine, in minutul 51.

Jucatorul croatilor l-a tinut in careu pe Debeljuh, iar arbitrul nu a stat pe ganduri si a aratat punctul cu var. In plus, francezul din apararea lui Dinamo Zagreb a vazut cartonasul rosu, fiind trimis la cabine.

Din pacate pentru campioana Romaniei, lovitura de penalty a fost ratata de Ciprian Deac, care a sutat prea slab, in dreapta portarului oaspetilor, care a reusit sa respinga balonul.

Djokovic a gasit mingea in careu si a incercat sa inscrie in cadrul aceleiasi faze, insa goalkeeper-ul Livakovic a avut inca o interventie reusita, lasand tabela nemodificata.