Vin ULTRASII lui Dinamo Zagreb la Cluj! Anunt incredibil facut inaintea meciului: securitate extrema in zona stadionului

Dinamovistii din Croatia vor fi sustinuti de suporteri la meciul cu CFR de suporteri veniti de la Zagreb!

Gazeta Sporturilor scrie ca mai multe grupuri de ultrasi sunt in drum spre Cluj. Informatia a fost oferita Jandarmeriei chiar de catre oficialii campioanei Croatiei, care au cerut masuri sporite de securitate pentru a preveni eventuale incidente.

Si fanii CFR-ului ar fi fost implicati in 'lupta' pentru calificare. Mai multi suporteri ar fi facut show in fata hotelului unde sunt cazati croatii. In timpul noptii, fanii clujeni ar fi aprins torte si ar fi scandat pentru a le perturba odihna jucatorilor de la Dinamo. Oficialii clubului croat s-au plans de incident la sedinta tehnica dinaintea jocului.