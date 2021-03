BREAKING NEWS | Mourinho, DAT AFARA din Europa! Gol in stilul lui Messi, hat-trick impresionant la Zagreb! Ce a putut sa faca Orsic

Tottenham si Dinamo Zagreb s-au intalnit in optimile Europa League!

Dinamo Zagreb a facut surpriza sezonului, dupa ce a eliminat-o pe echipa lui Mourinho din optimile Europa League. Tottenham s-a impus cu 2-0 in tur si parea ca a rezolvat calificarea, insa croatii le-au dat planurile peste cap jucatorilor lui Jose Mourinho.

Orsic a fost jucatorul meciului, dupa ce a inscris toate golurile care l-au eliminat pe Mourinho din Europa League. Atacantul a deschis scorul in minutul 62, iar in minutul 83 a dat lovitura care a dus meciul in prelungiri.

Acelasi Orsic a marcat in minutul 106 golul care a adus calificarea cu o executie superba, din exteriorul careului. Atacantul a sutat puternic, iar balonul s-a dus direct in vinclu, fara ca Lloris sa poata interveni.

