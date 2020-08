"Daca dadea gol Golofca, acum eram cei mai buni! Chiar credeam ca putem ajunge in Champions League!" Petrescu nu si-a revenit dupa eliminarea cu Dinamo Zagreb!

Petrescu si jucatorii CFR-ului se gandesc inca la meciul cu Dinamo Zagreb, de miercuri. Campioana Romaniei a fost eliminata la penalty-uri in turul 2 preliminar din Champions League.

Petrescu crede ca in acest sezon CFR putea forta prezenta in Champions League. Super Dan a vorbit si de eliminarea Craiovei.

CFR revine pe teren dupa meciul din Champions League contra lui Sepsi, sambata.

"E greu si pentru mine, si pentru jucatori. S-a terminat cum nu se putea mai rau. Acum eram cei mai buni, cei mai frumosi, cu un moral excelent daca dadea gol Golofca. Am vorbit cu echipa, nu dam vina pe Golofca sau pe Boli, am pierdut toti acest meci. E un an in care nu pierdem meciuri, dar iesim din competitie. Cand nu e sa fie, nu e sa fie. Sunt bucuros de atitudinea jucatorilor. Imi reprosez mie, nu jucatorilor. Sepsi a fost adversar incomod pentru CFR mereu. Au un antrenor foarte bun, care motiveaza echipa foarte bine. Au ratat mult cu Craiova, dar au jucat mult mai bine, trebuiau sa castige meciul.

E incredibil ca au pierdut atunci. Noi avem jucatori care au 3 meciuri in 8 zile, unii nu cred ca mai pot sa duca al 4-lea meci, am risca alte accidentari. Debeljuh a fost surpriza placuta. N-a jucat niciodata un asemenea meci. Ramane de vazut daca a fost meciul carierei sau a fost doar inceputul. Nu pot sa spun ca va rupe in doua, dar a aratat excelent. Si Debeljuh, si Vojtus, n-au pregatire. E greu ca un jucator sa duca fara sa se accidenteze daca n-a facut o pregatire. N-au baza, si nu doar ei. Omrani, Chipciu, Pereira, s-a vazut la meci. Daca nu mai pleaca nimeni din atac, suntem bine. Mi-as mai dori doi jucatori.

Dar trebuie sa si plece jucatori, ca lotul e deja foarte mare. Era sansa noastra sa ajungem in Champions League. Daca bateam Dinamo, puteam avea noroc sa jucam acasa in urmatoarele doua meciuri. Chiar as fi crezut ca putem sa mergem in Champions League. La anul, daca echipa care ia campionatul nu e cap de serie, va fi foarte greu. Ar fi foarte bine ca imagine si financiar sa mergem iar in grupe. Noi nu investim nimic si vrem rezultate. Nu ma surprinde ca a fost eliminata Craiova. Daca pe altii ii surprinde, sa-i surprinda", a spus Petrescu.