Modificare de ultimă oră la FCSB! Decizia luată înaintea duelului cu Bologna

Roș-albaștrii vor avea un meci complicat cu Bologna , în runda a treia din Europa League, de la 19:45, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

FCSB are probleme serioase în apărarea înaintea meciului cu formația italiană, iar echipa bucureșteană a făcut o modificare pe lista UEFA în acest sens.



Mutarea pe care a făcut-o FCSB chiar în ziua meciului cu Bologna



În cursul zilei de joi, 23 octombrie, FCSB a făcut o schimbare pe lista UEFA, care a apărut pe site-ul oficial la forului european.

Campioana României a avut dreptul la înlocuirea lui Mihai Popescu, accidentat grav în meciul cu Austria al naționalei României.

FCSB a decis să îl reintroducă pe Vlad Chiricheș pe lista UEFA în locul fundașului care nu va mai juca niciun meci în acest sezon, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor.

Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

