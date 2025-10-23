Modificare de ultimă oră la FCSB! Decizia luată înaintea duelului cu Bologna

Modificare de ultimă oră la FCSB! Decizia luată &icirc;naintea duelului cu Bologna Europa League
FCSB a făcut o modificare pe lisat UEFA înaintea duelului cu Bologna.

Roș-albaștrii vor avea un meci complicat cu Bologna, în runda a treia din Europa League, de la 19:45, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB are probleme serioase în apărarea înaintea meciului cu formația italiană, iar echipa bucureșteană a făcut o modificare pe lista UEFA în acest sens.

Mutarea pe care a făcut-o FCSB chiar în ziua meciului cu Bologna

În cursul zilei de joi, 23 octombrie, FCSB a făcut o schimbare pe lista UEFA, care a apărut pe site-ul oficial la forului european.

Campioana României a avut dreptul la înlocuirea lui Mihai Popescu, accidentat grav în meciul cu Austria al naționalei României.

FCSB a decis să îl reintroducă pe Vlad Chiricheș pe lista UEFA în locul fundașului care nu va mai juca niciun meci în acest sezon, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor.

Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Bologna a transmis lotul pentru meciul cu FCSB din Europa League

Echipa din Serie A a anunțat lotul pentru meciul cu FCSB, din runda a treia din Europa League.

Din lotul lui Bologna nu lipsesc Riccardo Orsolini și Jhon Lacumi, două dintre vedetele echipei italiene, care valorează 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cel mai valoros jucător din lotul lui Bologna este Santiago Castro, care este cotat la 35 de milioane de euro.

Marele nume al italienilor care nu va fi prezent pe Arena Națională este Ciro Immobile, care nu se află pe lista UEFA a Bolognei, la fel ca Sulemana, De Silvestri și Dominguez.

