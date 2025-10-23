La începutul anului, FCSB l-a adus pe Juri Cisotti (31 de ani) de la Oțelul Galați pentru 200 de mii de euro. Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a semnat cu gruparea roș-albastră un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2026/27.



Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”



Joi seară, FCSB o întâlnește pe Bologna în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League, iar jurnaliștii italieni de la publicația TuttoMercatoWeb au scris despre ”ascensiunea meteorică” a lui Cisotti de la FCSB.



În perioada petrecută la gruparea roș-albastră, fotbalistul născut la Tolmezzo a bifat 42 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj în opt situații și a oferit, pe deasupra, nouă pase decisive.



”Povestea lui Juri Cisotti merită spusă. Fotbalistul din Tolmezzo, care joacă acum la FCSB, este un tip care nu renunță niciodată. A crezut mereu în el, până în punctul în care a ajuns să trăiască seri europene ca aceasta, împotriva Bolognei.



Drumul parcurs de el și de cei din jurul său a fost unul al speranței, al pariurilor și apoi al riscurilor. Dar atunci când pe masă se află curajul, talentul și dorința de a reuși, există întotdeauna o șansă.



Ascensiunea lui a fost meteorică, iar în ianuarie anul trecut a ajuns la FCSB. A venit la vârsta de 31 de ani. De atunci, a bifat 42 de apariții, opt goluri și nouă pase decisive.



În acest sezon are unul în preliminariile Europa League, unul în Champions League, unul în Superligă și unul chiar în victoria din Supercupa României împotriva CFR Cluj, al doilea său trofeu după câștigarea campionatului”, a scris TuttoMercatoWeb.



Cisotti a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Oțelul, Sliema Wander, Mosta FC Spezia Calcio, Casertana, Vicenza, HNK Rijeka II, Chievo Verona, Latina Calcio și Triestina, unde și-a făcut junioratul.



