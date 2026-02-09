Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) și Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-au duelat în cea mai așteptată finală din ultimii ani de la Transylvania Open.

Turneul WTA de la Cluj-Napoca, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO s-a încheiat cu un scor categoric, în favoarea sportivei din România, scor 6-0, 6-2.

„Dracula,” împreună cu Răducanu și Cîrstea, la ceremonia de premiere

De numai șaizeci și patru de minute a avut nevoie Cîrstea pentru a-și asigura trofeul, gând cu care, a mărturisit, la conferința de presă, „nu s-a obișnuit încă.”

Bucuroasă că a trăit „cea mai bună săptămână a vieții” la Cluj, Sorana Cîrstea a declarat că această fericire uriașă o face să se întristeze, văzând că turneul s-a încheiat.

Dar finala Transylvania Open nu s-a terminat oricum, ci cu o imagine care va rămâne în istoria turneului. „Dracula” s-a pozat alături de Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, la ceremonia de premiere, consemnând o mutare inspirată a organizatorilor, în ceea ce privește branding-ul și promovarea evenimentului.