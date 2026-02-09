VIDEO EXCLUSIV „Dracula” zâmbește lângă Răducanu și Cîrstea, în imaginea finalei Transylvania Open. Halep a fost aclamată la Cluj ca în 2016

„Dracula” zâmbește lângă Răducanu și Cîrstea, în imaginea finalei Transylvania Open. Halep a fost aclamată la Cluj ca în 2016 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Simona Halep și... „Dracula” au strălucit în finala Transylvania Open 2026, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Simona HalepTransylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTASorana Cirsteaemma raducanu
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) și Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-au duelat în cea mai așteptată finală din ultimii ani de la Transylvania Open.

Turneul WTA de la Cluj-Napoca, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO s-a încheiat cu un scor categoric, în favoarea sportivei din România, scor 6-0, 6-2.

„Dracula,” împreună cu Răducanu și Cîrstea, la ceremonia de premiere

De numai șaizeci și patru de minute a avut nevoie Cîrstea pentru a-și asigura trofeul, gând cu care, a mărturisit, la conferința de presă, „nu s-a obișnuit încă.”

Bucuroasă că a trăit „cea mai bună săptămână a vieții” la Cluj, Sorana Cîrstea a declarat că această fericire uriașă o face să se întristeze, văzând că turneul s-a încheiat.

Dar finala Transylvania Open nu s-a terminat oricum, ci cu o imagine care va rămâne în istoria turneului. „Dracula” s-a pozat alături de Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, la ceremonia de premiere, consemnând o mutare inspirată a organizatorilor, în ceea ce privește branding-ul și promovarea evenimentului.

Simona Halep

Simona Halep, aclamată la Cluj ca în urmă cu un deceniu

În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep - ambasador onorific al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky.

Momentul a fost precedat de o intrare spectaculoasă a Simonei Halep. Îmbrăcată într-o rochie roz, fostul număr unu mondial a salutat grațios publicul și a fost aclamată, în repetate rânduri, de toată sala: „Si-mo-na, Si-mo-na!”, într-o manieră care a amintit de primele meciuri pe care le-a jucat în Arena BT, în 2016, în cadrul confruntării România - Cehia, din sferturile Fed Cup.

„Ai jucat foarte bine,” a fost văzută Simona Halep transmițându-i Soranei Cîrstea, în momentul cel mai emoționant al finalei de la Transylvania Open.

Halep, cel mai bun sfat posibil pentru Cîrstea: „Bucură-te!”

Simona Halep i-a urat succes Soranei Cîrstea și a sfătuit-o să se bucure de momentul deosebit pe care îl trăiește.

Sorana Cîrstea a zâmbit larg, primind elegantul trofeu care, conform propriilor sale declarații, „încununează toate eforturile depuse în ultimii douăzeci de ani de carieră.”

Sorana Cîrstea

Discurs sorana cirstea 070226 transylvania open
ÎNAPOI LA ARTICOL
