Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) și Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-au duelat în cea mai așteptată finală din ultimii ani de la Transylvania Open.
Turneul WTA de la Cluj-Napoca, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO s-a încheiat cu un scor categoric, în favoarea sportivei din România, scor 6-0, 6-2.
„Dracula,” împreună cu Răducanu și Cîrstea, la ceremonia de premiere
De numai șaizeci și patru de minute a avut nevoie Cîrstea pentru a-și asigura trofeul, gând cu care, a mărturisit, la conferința de presă, „nu s-a obișnuit încă.”
Bucuroasă că a trăit „cea mai bună săptămână a vieții” la Cluj, Sorana Cîrstea a declarat că această fericire uriașă o face să se întristeze, văzând că turneul s-a încheiat.
Dar finala Transylvania Open nu s-a terminat oricum, ci cu o imagine care va rămâne în istoria turneului. „Dracula” s-a pozat alături de Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, la ceremonia de premiere, consemnând o mutare inspirată a organizatorilor, în ceea ce privește branding-ul și promovarea evenimentului.
Simona Halep, aclamată la Cluj ca în urmă cu un deceniu
În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep - ambasador onorific al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky.
Momentul a fost precedat de o intrare spectaculoasă a Simonei Halep. Îmbrăcată într-o rochie roz, fostul număr unu mondial a salutat grațios publicul și a fost aclamată, în repetate rânduri, de toată sala: „Si-mo-na, Si-mo-na!”, într-o manieră care a amintit de primele meciuri pe care le-a jucat în Arena BT, în 2016, în cadrul confruntării România - Cehia, din sferturile Fed Cup.
„Ai jucat foarte bine,” a fost văzută Simona Halep transmițându-i Soranei Cîrstea, în momentul cel mai emoționant al finalei de la Transylvania Open.
Halep, cel mai bun sfat posibil pentru Cîrstea: „Bucură-te!”
Simona Halep i-a urat succes Soranei Cîrstea și a sfătuit-o să se bucure de momentul deosebit pe care îl trăiește.
Sorana Cîrstea a zâmbit larg, primind elegantul trofeu care, conform propriilor sale declarații, „încununează toate eforturile depuse în ultimii douăzeci de ani de carieră.”