Președintele Donald Trump l-a atacat, duminică, pe schiorul american de freestyle Hunter Hess, numindu-l drept 'ratat' pe componentul echipei olimpice a SUA la Jocurile de la Milano-Cortina d'Ampezzo, după ce sportivul și-a exprimat rezervele cu privire la reprezentarea țării sale pe fondul creșterii tensiunilor politice și sociale, relatează Agerpres.

Donald Trump: "Schiorul american Hunter Hess e un adevărat ratat"

"Schiorul olimpic american Hunter Hess, un adevărat ratat ('loser'), spune că nu își reprezintă țara la Jocurile Olimpice actuale. Dacă acesta este cazul, nu ar fi trebuit să încerce să facă parte din echipă și este o adevărată rușine că este în ea', a scris președintele Statelor Unite pe rețeaua sa de socializare Truth Social.'Foarte dificil să susții pe cineva așa', a mai adăugat Trump.

În timpul unei conferințe de presă de miercurea trecută, în ajunul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, schiorul american și-a exprimat 'emoțiile amestecate' la ideea de a reprezenta Statele Unite.'E puțin dificil. Evident că se întâmplă o mulțime de lucruri care nu-mi plac prea mult și cred că mulți oameni nu sunt de acord', a spus el, fără a menționa direct criza declanșată de ofensiva anti-imigrație lansată de administrația Trump sau tensiunile de pe scena internațională.

'Doar pentru că port un steag nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în Statele Unite', a declarat el presei.