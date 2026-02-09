Când a semnat cu Tottenham, în ianuarie 2024, Radu Drăgușin (23 de ani) și-a imaginat o aventură fotbalistică foarte diferită de cea pe care a trăit-o, ulterior.

Din păcate pentru stoperul nostru, la Londra, el a suferit cea mai gravă accidentare din cariera sa de până acum. Pe 30 ianuarie 2025, în partida cu Elfsborg din Liga Europa, Radu s-a accidentat grav și a pierdut 11 luni pe tușă. În această perioadă, el a asistat la niște rezultate groaznice ale echipei sale, în Premier League. Pentru că, în sezonul trecut, cu australianul Ange Postecoglou pe bancă, The Spurs s-a clasat pe... 17 din 20! Practic, gruparea londoneză a prins ultimul loc care i-a asigurat rămânerea în Premier League și pentru actuala campanie.

Wayne Rooney: „Da. Tottenham e o candidată la retrogradare“

Campania catastrofală din Premier League, în 2024-2025, a fost băgată sub preș, după ce Tottenham a cucerit trofeul Europa League, în fața unui alt colos decăzut, Manchester United.

Chiar și așa, Postecoglou a fost „decapitat“, dar acum se vede că nu managerul australian era marea problemă a echipei. Pentru că Tottenham merge la fel de prost în campionat și cu Thomas Frank!

În acest moment, The Spurs ocupă locul 15 din 20 în Premier League, la doar șase puncte de poziția a 18-a, prima care duce în liga secundă! Iar bilanțul din ultimele 12 etape e catastrofal: 2 victorii, 5 egaluri, 5 înfrângeri!

Văzând această situație, fostul internațional englez, Wayne Rooney (40 de ani), a venit cu un verdict crunt pentru Drăgușin și colegii săi de la Tottenham.

„Văzând forma lor actuală (n.r. – a celor de la Tottenham), se poate spune că sunt în lupta pentru evitarea retrogradării. Ăsta de adevărul, din păcate pentru ei“, a spus Rooney în cadrul emisiunii The Wayne Rooney Show.

Fostul atacant și-a continuat apoi discursul despre Tottenham, spunând că îl compătimește pe managerul danez, Thomas Frank.

„Îl înţeleg pe Thomas Frank, pentru că arată obosit, arată de parcă ar fi îmbătrânit cu 10 ani. Asta i-a făcut acel post de la Tottenham într-o perioadă scurtă de timp. Sper că îl vor păstra, pentru că este un antrenor excelent, dar cred că va fi dificil“, a admis Rooney, semn că Frank riscă să fie înlocuit din funcție înainte de finalul sezonului.