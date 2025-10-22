Declarație surprinzătoare a lui Juri Cisotti înainte de FCSB - Bologna

Declarație surprinzătoare a lui Juri Cisotti înainte de FCSB - Bologna Europa League
FCSB o va întâlni pe Bologna în faza ligii din Europa League.

FCSB Bologna Europa League Juri Cisotti
Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii vor avea un duel complicat pe Arena Națională în care pornesc cu șansa a doua, dar unul dintre jucătorii campioanei României are mare încredere în forțele echipei sale.

Juri Cisotti are mare încredere, chiar dacă FCSB a pierdut cu Metaloglobus

Juri Cisotti a vorbit despre partida de joi seară din Europa League și nu vede o echipă favorită.

Mijlocașul roș-albaștrilor vrea să dea uitării înfrângerea cu Metaloglobus din campionat și speră ca FCSB să aibă un reacție la meciul cu Bologna.

„E un meci foarte interesant pentru noi. Avem şanse ne întoarcem pe calea bună. Eu sunt sigur că echipa este pregătită. E normal că suntem dezamăgiţi după ultimul rezultatul, ce s-a întâmplat în ultimul meci nu mai putem schimba nimic.

În Europa fiecare meci are o istorie diferită. Jucăm acasă, sper că avem suporterii alături de noi şi totul depinde de noi. În Europa se poate întâmpla orice, depinde de noi, cum începem meciul.

Fotbalul este frumos, nimeni nu este favorit în fotbalul european. Suporterii sunt dezamăgiţi, dar sezonul este lung şi avem nevoie de suporterii noştri. Nu mă interesează adversarul“, a spus Juri Cisotti înaintea meciului cu Bologna.

FCSB a câștigat în Olanda cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, și a pierdut duelul cu Young Boys de la București cu 0-2. Astfel, roș-albaștrii au o victorie și o înfrângere în primele două partide din faza ligii a Europa League.

