Declarație surprinzătoare a lui Juri Cisotti înainte de FCSB - Bologna

Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii vor avea un duel complicat pe Arena Națională în care pornesc cu șansa a doua, dar unul dintre jucătorii campioanei României are mare încredere în forțele echipei sale.



Juri Cisotti are mare încredere, chiar dacă FCSB a pierdut cu Metaloglobus



Juri Cisotti a vorbit despre partida de joi seară din Europa League și nu vede o echipă favorită.

Mijlocașul roș-albaștrilor vrea să dea uitării înfrângerea cu Metaloglobus din campionat și speră ca FCSB să aibă un reacție la meciul cu Bologna.