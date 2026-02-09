Americanca Breezy Johnson, campioana olimpică la schi alpin în proba de coborâre, a declarat reporterilor că și-a spart medalia de aur în timpul festivității de premiere, duminică, în cadrul JO de iarnă de la Milano-Cortina, scrie Agerpres.

Breezy Johnson și-a spart medalia de aur la Jocurile OIimpice de iarnă de la Milano Cortina

"Nu săriți cu ele la gât. Săream de entuziasm și s-a ciobit. Sunt sigură că cineva o va repara'', a spus JohnsonÎn timpul săriturii, medalia a căzut de pe șnur, iar Johnson a spus că este ''puțin ciobită''.

Ceva similar i s-a întâmplat suedezei Ebba Andersson după ce a obținut argintul la schiatlon, sâmbătă. La scurt timp după premiere, medalia de argint a scandinavei s-a spart în trei bucăți și s-a pierdut în zăpadă.

Schioarea americană Breezy Johnson, campioana mondială en titre, a cucerit titlul olimpic la coborâre la JO 2026, terminând duminică în fața germancei Emma Aicher și a italiencei Sofia Goggia, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, unde compatrioata sa Lindsey Vonn a suferit un accident grav și a ratat șansa, la 41 de ani, de a recupera aurul după 16 ani.