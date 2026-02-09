Tottenham are în prezent la dispoziție doar doi fundași centrali, pe Micky van de Ven și Radu Drăgușin. Cristian Romero a văzut cartonașul roșu în partida cu Manchester United și va fi suspendat patru etape, iar Kevin Danso și Ben Davies sunt accidentați. O variantă pentru centrul defensivei la care ar putea apela Spurs ar putea fi retragerea închizătorului Joao Palhinha.

Thomas Frank: "Cred că Radu Drăgușin va arăta bine la revenirea în echipă"

Marți, de la ora 21:30, în direct pe VOYO, Tottenham va primi vizita lui Newcastle, în runda cu numărul 26 din Premier League. La conferința de presă premergătoare jocului, Thomas Frank a lăsat de înțeles că Radu Drăgușin va fi titular.

"E clar că avem multe probleme de lot, iar asta ne dezavantajează, însă tot cred că am aliniat o echipă competitivă împotriva lui Manchester United. De asemenea, cred că am arătat foarte bine în primele 30 de minute.

Pentru meciul de mâine am pierdut doi jucători, pe Romero și Udogie, dar Djed Spence revine. Cred că Radu Drăgușin va arăta bine la revenirea în echipă și vom alinia un prim 11 la fel de competitiv și mâine", a spus Thomas Frank, citat de Football London.

Thomas Frank: "Drăgușin e un fundaș foarte bun. E puternic și îmi place asta"

Întrebat dacă Radu Drăgușin, care a stat 11 luni pe tușă din cauza unei accidentări la genunchi, este pregătit să joace un număr mare de meciuri într-un timp redus, Thomas Frank s-a arătat foarte încântat de fundașul român.

"Drăgușin s-a descurcat bine după revenire. A arătat bine în cele două meciuri în care a evoluat. E puternic și îmi place asta. E un fundaș foarte bun, alert, îmi place cum se mișcă și cum anticipează diferite situații.

Îmi place foarte mult și că e extrem de competitiv din toate punctele de vedere. Radu e bine, e puternic și e gata să joace mâine", a mai spus Thomas Frank.

Următoarele 4 meciuri ale lui Tottenham în care Radu Drăgușin ar putea fi titular

Etapa 26: Tottenham - Newcastle (10 februarie)

Etapa 27: Tottenham - Arsenal (22 februarie)

Etapa 28: Fulham - Tottenham (1 martie)

Etapa 29: Tottenham - Crystal Palace (5 martie)

VIDEO Radu Drăgușin, introdus în minutul 32 al meciului cu Manchester United, după eliminarea lui Romero