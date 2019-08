MLADA - FCSB, joi, ora 20:00, la ProTV | FCSB vrea in grupele Europa League: "Calificarea e posibila, nu e doar un vis!"

Vina se simte in vana pentru returul cu Mlada! FCSB se pregateste si de penalty-uri pentru meciul care e joi seara de la 20:00 la PRO TV!

Semn bun pentru FCSB in Cehia - a iesit curcubeul! Tanase, Coman si Vana stau la hotelul Don Giovanni. Mlada nu-i sperie.



"Mi s-a parut o echipa de batut, asa i-am simtit eu in teren, simt ca putem sa-i batem! Calificarea in grupele Europa League nu e doar un vis, e posibila", a declarat Ionut Vina.



Becali nu mai cauta antrenor, daca Andronache o califica pe FCSB - joi seara de la 20:00 la PRO TV!