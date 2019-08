Unde a ajuns sa joace Andrei Dumitras, fostul fundas al FCSB-ului si Craiovei! A semnat astazi si a fost prezentat: FOTO

La 31 de ani, Andrei Dumitras a semnat in liga a doua.

Fundasul dreapta Andrei Dumitras (31 de ani), fost la Ceahlaul, FCSB si Craiova, a ajuns sa evolueze in liga a doua. El a fost in ultimul an si jumatate sub contract cu FC Botosani.

Andrei Dumitras a semnat cu Concordia Chiajna

Andrei Dumitras a fost prezentat astazi de Concordia Chiajna, formatie ajunsa in liga a doua. El a ajuns deja sub comanda lui Laurentiu Dinita si va incerca sa puna umarul la promovarea echipei.

Cotat la 350.000 euro, Dumitras a jucat la Petrotub Roman, Ceahlaul, FCSB, Craiova, Viitorul si Botosani.

5 meciuri a jucat Dumitras pentru FCSB in 2012.

41 meciuri a bifat fundasul la Craiova si un gol intre 2015 si 2017.