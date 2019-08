CFR se lupta cu un MONSTRU pentru calificarea in grupele UEFA Champions League! Slavia Praga, echipa lui Stanciu si Baluta, antrenata de Klopp din Cehia

CFR trebuie sa treaca de Stanciu, Baluta si Klopp din Cehia ca sa ajunga in grupele Ligii! Chinezii au bagat milioane in Slavia.

Stanciu si Baluta sunt antrenati la Slavia de Klopp din Cehia. Antrenorul Slaviei vede 30 de meciuri pe saptamana. Inainte sa ajunga la Slavia, le aducea mancare de acasa jucatorilor care n-aveau bani.



Tricoul lui Stanciu e la mare cautare in magazinul Slaviei, chiar daca romanul a jucat si la rivala Sparta. Hotelul din stadionul Slaviei are 200 de camere.



18 chinezi conduc clubul care a luat tilul in Cehia si o va intalni pe CFR in play-off-ul din Liga.