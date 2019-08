Misiune dificila pentru FCSB: Guimaraes este cu cel putin doua clase peste Milsami, Alashkert si Mlada

Fara antrenor principal, fara stadion propriu si cu un lot neomogen si decimat de accidentari, FCSB va avea de furca cu una dintre cele mai bune echipe din Portugalia.

1. Cota de piata a intregului lot al FCSB este de 33.65 milioane euro, iar diferenta de valoare a fost clara fata de Milsami Orhei (2.63 mil. euro), Alashkert Yerevan (4.13 mil. euro) si Mlada Boleslav (12.75 mil. euro), trei adversari modesti care au reusit sa isi depaseasca conditia doar pana la un punct. Insa, lotul Vitoriei Guimaraes este cotat la 44.93 milioane euro. Cei mai scumpi fotbalisti ai lusitanilor sunt Pedrao (5 mil. euro), Andre Andre (4 mil. euro), Rafa Soares (3.5 mil. euro), Alhassan Wakaso, Davidson (3 mil. euro), Alexandre Guedes, Andre Pereyra si Falaye Sacko (2.5 mil. euro).

2. Daca Milsami a terminat pe locul 2 in campionatul Moldovei, Alashkert pe pozitia a 4-a in Armenia, iar Mlada Boleslav a incheiat sezonul trecut pe 7 in Cehia si a ajuns in preliminariile Europa League pentru ca a castigat play-off-ul locurilor 7-10, Victoria Guimaraes este un adversar mult mai puternic. „Os Conquistadores” au terminat pe locul 4 in Primeira Liga din Portugalia, unul din primele 10 campionate europene, dupa Benfica, FC Porto, Sporting si Braga. Si rezultatele inregistrate de Vitoria contra celor de la Jeunesse Esch (Luxemburg / turul 2 / 1-0, 4-0) si Ventspils (Letonia / turul 3 / 3-0, 6-0) arata ca sunt la un nivel net superior si nu se joaca cu echipele din lumea a treia a fotbalului european.

3. Lotul lui Guimaraes este unul bine echilibrat si valoros, cu experienta la nivelul campionatului portughez, cei mai cunoscuti jucatori fiind Ola John (ex-Benfica, Hamburg, Wolverhampton si Deportivo La Coruna), Douglas (ex-Botafogo si Santos), Pedrao (ex-Cruzeiro), Andre Andre (ex- FC Porto), Carlos Teixeira (ex-Liverpool, Brighton si FC Porto) sau Rochinha (ex-Boavista). Antrenorul echipei este, din iunie 2019, Ivo Vieira (43 ani), fost jucator la Nacional Madeira (1994-2004), care le-a pregatit ca antrenor principal pe Nacional Madeira, Maritimo Funchal, Desportivo Aves, Academica Coimbra, Desportivo Estoril si Moreirense.

4. Portughezii sunt flamanzi dupa banii UEFA si dupa rezultate bune in cupele europene. Cele mai notabile participari ale Vitoriei Guimaraes in competitiile continentale au fost un sfert de finala in Cupa UEFA (1986-1987 / a trecut de Sparta Praga, Atletico Madrid si Groningen, fiind eliminata de Borussia Monchengladbach), o participare in grupele Cupei UEFA (2005-2006 / locul 5, dupa Sevilla, Zenit, Bolton si Besiktas) si alte doua in grupele Europa League (2014-2015, locul 3, dupa Ol. Lyon, Betis si inaintea lui Rijeka // 2017-2018, locul 4, dupa RB Salzburg, Ol. Marseille si Konyaspor).

5. FCSB va juca meciul de pe teren propriu cu Guimaraes tot la Giurgiu, pentru ca gazonul Arenei Nationale va fi schimbat, dupa ce a fost distrus de concertele organizate in ultima vreme. Rezultatele inregistrate langa Dunare in actualele preliminarii europene (2-0 cu Milsami, 2-3 cu Alashkert si 0-0 cu Mlada) si prezenta destul de scazuta la stadion, cuprinsa intre 1.000 si 3.000 de spectatori, nu dau sperante „ros-albastrilor” ca vor putea pune o presiune prea mare pe adversara din play-off. In schimb, Vitoria joaca pe Estadio D. Afonso Henriques, o arena cu 30.000 de locuri, unde are suportul unei galerii puternice. In afara de "Os Tres Grandes" (Benfica, Porto, Sporting), clubul din nordul Portugaliei atrage cei mai multi spectatori la stadion, cu o medie de peste 20.000 per meci.