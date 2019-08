EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Narcis Raducan e noul director sportiv al FCSB!!! E ACUM la Palat pentru negocierile finale

Becali i-a gasit inlocuitor lui MM Stoica!

Narcis Raducan va prelua postul de director sportiv al FCSB, ramas liber dupa ce MM a decis sa plece! Narcis era liber de contract din 2017, cand a plecat de la Pandurii.

Incepand cu anul 2008, Narcis a ocupat diverse functii in managementul cluburilor Unirea Urziceni, FCSB, Otelul Galati, Viitorul, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASA Tg. Mures si Pandurii Tg. Jiu.

Timp de un an si 7 luni, Narcis a mai fost director sportiv la Steaua. A plecat in 2012, imediat dupa venirea lui Laurentiu Reghecampf in Ghencea.

"Decizia nu a fost luata acum, am luat-o dupa eliminarea din Europa League cu Twente. Decizia mea nu are legatura cu Reghecampf. Trebuie sa recunosc, venirea lui intra intr-un anumit proiect. Sincer sa fiu, nu am incredere foarte mare in acest proiect. Asta nu inseamna ca nu am incredere in Reghe, mi-a fost coleg, am castigat trofee impreuna", spunea Raducan in 2012.

Aproape sa devina DOCTOR IN FOTBAL!

Narcis Raducan (44 de ani) urmeaza studii doctorale de management sportiv la Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti. Va finaliza in aceasta vara al doilea an universitar de studiu din cei trei necesari pentru a completa stagiul. Tema doctoratului stiintific este "Contributii privind managementul cluburilor de fotbal de inalta performanta din Romania", iar conducatorul de doctorat este Prof. dr. Honoris Causa Viorel Cojocaru, fostul rector al UNEFS.

Raducan a obtinut licenta la Facultatea de Sport a Universitatii Ecologice din Bucuresti, avand si un master in management sportiv, dar detine si licenta A UEFA, obtinuta la Scoala Federala de Antrenori din cadrul FRF.