Ce jucatori revin in primul 11 al FCSB pentru dubla cu Guimaraes si care e starea celorlalti accidentati

Dubla cu portughezii, contand pentru play-off-ul Europa League, se va disputa pe 22 si 29 august.

La FCSB vor reveni accidentatii Mihai Pintilii si Harlem Gnohere, iar Adi Popa va semnat imediat ce isi va rezilia contractul cu Reading. In infirmerie mai sunt Dennis Man si Olimpiu Morutan. Primul a suferit o ruptura musculara si va reveni pe gazon la finalul lunii septembrie, in timp ce al doilea se trateaza inca pentru o intindere la ligamentul genunchiului si ar putea sa isi reia antrenamentele in 2-3 saptamani. De asemenea, Dragos Nedelcu are entorsa de genunchi cu intinderea ligamentelor si are nevoie de pauza cel putin pana la jumatatea lunii septembrie.

Alti doi accidentati, Ioan Hora si Mihai Roman, vor intra curand in programul echipei, dar au cazut in dizgratia patronului si, probabil, vor juca mai putin pana la finalul anului, la fel ca Alexandru Stan, Marko Momcilovici, Claudiu Belu, Thierry Moutinho, Diogo Salomao sau Cristian Balgradean, nu foarte apreciati nici ei de catre Becali. Transferul lui Lucian Filip la FC Orenburg (Rusia) a cazut, dupa ce mijlocasul s-a accidentat grav la genunchi si se pare ca nu va mai juca pana la inceputul lui 2020, in timp ce Iulian Cristea va fi suspendat pentru mansa tur a "dublei" cu Guimaraes.

Pentru duelurile cu formatia portugheza, FCSB ar putea sa aiba pe banca si un nou tehnician, dupa ce Gigi Becali a dezvaluit ca „pana sambata veti afla numele noului antrenor. La meciul cu Guimaraes va fi alt antrenor. Va fi un roman. Nici nu discut cu strainii. Discut numai cu romanii, am vreo zece oferte de straini, dar nu vreau”.

Cum a aratat FCSB la returul cu Mlada Boleslav:

Vlad - Cretu, Planici, Cristea, Soiledis - Vina, Popescu, Oaida - Tanase, Moutinho, Coman

Antrenor: Vergil Andronache



Cum poate arata FCSB pentru duelul cu Vitoria Guimaraes:

Vlad - Cretu, Planici, Marc, Soiledis - Vina, Pintilii - Popa, Tanase, Coman - Gnohere

Antrenor: ?