MILSAMI - FCSB, JOI 20.00 la Pro TV | Decizia luata de Bogdan Andone inaintea returului din Europa League! Ce se intampla cu ultimele achizitii

Vicecampioana Romaniei, FCSB, a plecat spre Republica Moldova pentru returul cu Milsami Orhei, partida care va fi transmisa in direct de Pro TV.

FCSB joaca joi seara in partida retur din turul 1 al UEFA Europa League contra celor de la Milsami Orhei. Echipa lui Bogdan Andone este mare favorita la calificare dupa 2-0 in partida tur de la Giurgiu dupa dubla lui Florin Tanase. FCSB a avut mici emotii pe finalul partidei dupa eliminarea lui Lucian Filip.

Filip nu a facut deplasarea cu restul echipei pentru partida de joi seara. Cu toate astea, Bogdan Andone a decis sa-i ia pe Thierry Moutinho si Diogo Salomao in Moldova, desi noile achizitii ale FCSB-ului nu vor putea debuta in acest meci, nefiind pe lista UEFA! Ei vor putea fi trecuti pe lista la dubla din turul urmator. In schimb, Ionut Vina nu a facut deplasarea cu echipa, nefiind eligibil.

In turul 2 al Europa League, daca va trece de Milsami, FCSB o va intalni pe castigatoarea dublei dintre Alashkert (Armenia) si Makedonija Skopje (Macedonia). In turul, armenii au castigat pe propriul teren cu 3-1.