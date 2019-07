Becali pregateste transferul care ii poate aduce titlul dupa 4 ani de SECETA: "Nici nu trebuie sa-i fac oferta!" Mutarea prin care FCSB poate da peste cap toate calculele

Gigi Becali incearca o mutare de rasunet in Liga 1.

Arabii anunta ca Budescu vrea sa plece de la Al Shabab, iar patronul FCSB il asteapta la echipa. Gigi Becali spune ca nici macar nu trebuie sa faca o oferta pentru Budescu, insa nu stie daca il va putea readuce la echipa.

Budescu a fost obisnuit de arabi cu un salariu foarte mare pe care FCSB nu il poate achita.

"Budescu are mereu usa deschisa! Il astept oricand la echipa. Nici nu trebuie sa-i mai fac oferta. El stie ca il vreau la echipa. Eu un jucator foarte bun. MM Stoica mi-a zis ca inca mai are tricoul in care a jucat la FCSB si il mai poarta. Nu stiu daca revine in Romania. El vrea bani. Daca vine in România, vine de placere, nu pentru bani", a declarat Gigi Becali pentru GazetaSporturilor.