MILSAMI ORHEI - FCSB LIVE LA PRO TV, JOI 20:00 | FCSB joaca pe un stadion de 3.000 locuri, cu o singura tribuna! Orhei, vizitat de turistii care vor covoare, sarmale si compot

FCSB va juca pe un stadion de 3.000 de locuri la Orhei, dar va gasi multi turisti in oras! Oamenii vin din toate colturile lumii pentru covoare, sarmale si compot! Milsami - FCSB e joi seara, de la 20:00, la ProTV!

Stadionul lui Milsami e unul din cele mai mici pe care a jucat FCSB in Europa. Arena din Orhei are o capacitate de 3.000 de locuri, nu are tribuna a 2-a si nici peluze, iar un bilet la meciul de joi va costa 10 lei. In unele locuri din gazon au aparut ciuperci.

"E bun, foarte bun terenul", spun insa moldovenii.

Turisti din toata lumea vin in orasul vechi ca sa vada casele cu prispe colorate si sa le intalneasca pe batranele care tes covoare sau fac compoturi.

Nu toti moldovenii tin cu Milsami la meciul din turul 1 preliminar al UEFA Europa League. Pentru unii dintre acestia, FCSB e inca Steaua.