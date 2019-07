Dennis Man, cel mai bine platit jucator din lotul FCSB! S-a aflat cu cat isi plateste Becali vedetele in acest sezon

Dennis Man, jucatorul pentru care Gigi Becali spera sa obtina 30 de milioane de euro, este cel mai bine platit jucator din lotul ros-albastrilor.

Dennis Man are o noua sansa sa impresioneze in aceasta seara, de la ora 20:00 in direct la PROTV, in Milsami - FCSB, primul tur preliminar Europa League.

Evaluat de Becali la 30 de milioane de euro, Dennis Man e platit cu 15.500 de euro pe luna. E cel mai mare salariu din lotul FCSB, iar in urma lui sunt vedete precum Florinel Coman, Florin Tanase, Ioan Hora, Gnohere, Pintilii sau noul sosit Diogo Salomao, toti cu cate 15.000 de euro pe luna.

Pustiul Morutan, 19 ani, castiga si el bine: 168.000 euro pe an, in timp ce Mourinho a semnat cu FCSB pentru un contract de 150.000 de euro pe an, scrie Gazeta.

"O sa le maresc contractele daca joaca bine peste 2-3 luni. Asa o sa fac tot timpul ca sa-i motivez. Sa joace bine si sa dea rezultate si le maresc salariu", a spus recent Gigi Becali.

Detinatorul recordului absolut la FCSB ramane Alex Chipciu, platit cu 30.000 de euro pe luna inainte sa fie vandut la Anderlecht.



LISTA SALARII FCSB



1. Man - 186.000 euro

2-9. Pintilii, Gnohere, Fl. Coman, Fl. Tanase, Hora, Salomao, Balgradean, Momcilovic - 180.000 euro

10. Morutan - 168.000 euro

11. Moutinho - 150.000 euro

12-16. Balasa, Planic, Nedelcu, Oaida, Ov. Popescu - 144.000 euro

17-23. Vana, I. Cristea, Al. Stan, M. Roman I, A. Vlad, L. Filip, Belu - 120.000 euro

Dennis Man pare cel mai de pret jucator in acest moment pentru FCSB. E cel mai bine cotat jucator din Liga 1, cu o evaluare de 5,5 milioane de euro pe transfermarkt.de dupa plecarea lui Ianis Hagi la Genk. Florinel Coman e al doilea de la FCSB, cotat la 3,5 milioane de euro, urmat de Florin Tanase, 5 milioane de euro.

Top 5 jucatori FCSB

1 Dennis Man 5,5 milioane euro

2 Florinel Coman 3,5 milioane euro

3 Florin Tanase 3 milioane euro

4 Harlem Gnohere 2,5 milioane euro

5 Bogdan Planic 2,3 milioane euro