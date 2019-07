MILSAMI - FCSB, JOI 20.00 la Pro TV | Ultimele transferuri facute de Becali, puse la punct: "Nu au venit de la Barcelona ca sa fie direct titulari!"

Milsami Orhei - FCSB, joi, 18 iulie, de la ora 20:00.

FCSB nu trebuie sa aiba nicio emotie in returul cu echipa din Republica Moldova mai ales dupa partida din tur, castigata de jucatorii lui Andone cu 2-0.

Moutinho si Salamao sunt ultimele transferuri facute de FCSB. Cei doi fotbalisti nu pot juca in aceasta partida si ramane de vazut cand vor intra in primul "unsprezece". Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al celor de la FCSB, spune ca Moutinho si Salamao trebuie mai intai sa intre in programul de pregatire al echipei si abia apoi sa se gandeasca la un loc in formula de start.

"Moutinho si Salomao vor avea drept de joc la urmatoarele meciuri europene. In primul rand vor intari lotul si vor crea concurenta pentru Man, Coman si Tanase. Acum nu stam grozav din punct de vedere al lotului. Aceste doua transferuri au imbunatatit calitatea si valoarea lotului. Inca nu au facut pregatirea cu noi, nu stim cat de bine sunt pregatiti. Asta va sti Andone. Nu au venit de la Barcelona ca sa fie direct titulari. Cred ca sunt constienti de acest lucru", a declarat Helmuth Duckadam pentru GazetaSporturilor.