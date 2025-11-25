Siyabonga Ngezana (28 de ani), stâlpul defensivei roș-albastre, va părăsi România și nu va fi pe teren la ultima partidă tare din 2024.



FCSB primește o veste proastă într-un moment delicat, în care echipa încearcă să recupereze puncte în SuperLiga. Titular incontestabil în ultimele etape, Siyabonga Ngezana a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul lărgit al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție care debutează pe 21 decembrie în Maroc.



"O să lipsească"



Deși convocarea finală nu a sosit încă oficial pe adresa clubului, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, este resemnat. Acesta a explicat că fundașul central va trebui să se prezinte la lotul național "Bafana Bafana", cel mai probabil chiar înaintea derby-ului cu giuleștenii.



"Ngezana o să lipsească, cu Cupa Africii. Încă nu l-au anunțat, dar probabil că va pleca înainte de meciul cu Rapid", a spus oficialul FCSB.



Duelul dintre FCSB și Rapid este programat în data de 21 decembrie 2021, de la ora 20:00, în ultima etapă din Superliga ce se va disputa în acest an.



Selecționata Africii de Sud trebuie să definitiveze lista celor 23 de jucători până pe 11 decembrie, iar șansele ca Ngezana să fie lăsat acasă sunt minime. Mai mult, dacă naționala sa va avea un parcurs lung la turneul final, fundașul ar putea rata și meciul cu FC Argeș, programat la reluarea campionatului, în weekend-ul 17-18 ianuarie.



Zvonurile despre Emerllahu, spulberate



Pe lângă problemele de lot, MM Stoica a lămurit și situația posibilelor transferuri vehiculate recent. Oficialul campioanei a negat categoric varianta ca Gigi Becali să achite 1,5 milioane de euro pentru Lindon Emerllahu, sumă avansată recent de Iuliu Mureșan.



"Nu, exclus, exclus. Ok, au schimbat strategia, foarte bine, să vândă Iuliu Mureșan unde vrea. Nu se pune problema, exclus", a transmis Stoica, punând capăt speculațiilor privind mutarea jucătorului de la CFR Cluj.

