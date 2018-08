LEIPZIG - CRAIOVA 3-1 | Mangia s-a enervat la conferinta de presa! Ce a spus cand i-a fost spus raportul ocaziilor, 24-2: "Voi la ce va asteptati?!"

Craiova a marcat un gol important in Germania, insa jocul echipei a lasat de dorit.

Devis Mangia a spus dupa partida pierduta la Leipzig ca jocul Craiovei a fost unul bun si ca echipa pastreaza sanse de calificare in play-off.

"Stiam de la bun inceput ca ne asteapta o partida dificila, am incercat sa fim atenti, concentrati si sa fim putin mai agresivi si am reusit acest lucru, mai putin in anumite momente. Consider ca am incercat sa fim mai rapizi insa de multe ori am gresit ultima pasa.



Eu cred in soarta si poate nu a fost intamplator ca am reusit sa marcam acel gol la ultima faza" a spus Devis Mangia in conferinta de presa de dupa infrangerea din Germania.

Antrenorul Craiovei s-a enervat cand i-au fost dezvaluiti parametri partidei: posesie 61-39, ocazii de gol 24-2, suturi pe poarta 11-2, cornere 16-1. "Trebuie sa intelegem cu totii ca fotbalul romanesc este inferior celui german. Daca va asteptati sa venim in Germania sa dominam, aveati asteptari un pic prea mari. Aceasta este realitatea in acest moment" a fost replica lui Mangia.