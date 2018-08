LEIPZIG - CRAIOVA 3-1 | Mangia, pus la zid dupa infrangerea din Germania: "Nu poti sa tratezi asa dubla cu Leipzig!"

Craiova a marcat un gol in prelungiri care pastreaza vii sperantele la calificare.

Craiova a supravietuit cu greu la Leipzig si pastreaza sanse dupa reusita lui Martic din prelungiri. Portarul Pigliaceli a fost cel mai bun jucator al Craiovei, reusind sa salveze din mai multe situatii foarte dificile. Prestatia Craiovei l-a nemultumit pe presedintele Craiovei.

"Ma asteptam la mai mult din partea echipei Craiova, dar cum am spus si astazi, Leipzig e puternica. Jucatorii valorosi au stat pe banca, au intrat la sfarsit. S-a vazut valoarea, e foarte greu" a spus Marcel Raducanu la Digi Sport.

O reactie si mai dura a avut Sorin Cartu, cel care a criticat abordarea lui Devis Mangia: "Nu mi-a placut ce am vazut! Sigur, scorul poti spune ca iti da sperante, dar la ce am vazut, nu cred ca avem sanse de calificare. Cred ca Leipzig va merge mai departe. E greu sa joci cu juniori in cupele europene, par niste decizii fortate. Daca ai ajuns totusi sa joci in Europa, nu ai voie sa tratezi dubla cu Leipzig in maniera asta!” a spus Cartu la Telekom Sport.