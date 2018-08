LEIPZIG - CRAIOVA | Oltenii au nevoie de o MINUNE in Germania! Mangia: "E diferenta uriasa de buget si cote!"

CS Universitatea Craiova o intalneste maine in preliminarile Europa League pe Leipzig.

Prezenti la conferinta de presa dinaintea partidei din Germania, antrenorul Mangia si vedeta oltenilor Mitrita au subliniat diferentele dintre cele doua echipe.



"Va fi dificil, jucam cu unul dintre cei mai grei adversari, care vine dintre cele mai tari campionate ale lumii. Exista o diferenta uriasa de buget, dar nu sunt aici sa vorbesc despre diferenta de bani." a declarat antrenorul Mangia.

Exista o diferenta clara si in ceea ce priveste cotele fotbalistilor. Daca cel mai bine cotat fotbalist de la Craiova, Alexandru Mitrita costa 2,5 milioane de Euro, de partea cealalta il avem pe Werner care este cotat la 60 de milioane.

"Este o diferenta uriasa de cote. Daca eram nascut in alta tara aveam si o alta cota" este de parere Alex Mitrita.

Mitrita incheie spunand ca-i regreta pe Gustavo si Baluta, dar jucatorii actuali trebuie sa-si faca treaba si sa joace cat mai bine in Germania.

"Sigur ca imi pare rau pentru ca au plecat Baluta sau Gustavo, dar acum e cazul sa nu ne mai gandim la ei. Acum noi trebuie sa jucam".

La duelul dintre Leipzig si Craiova s-au vandut pana in acest moment 17 mii de bilete si se estimeaza ca pana la inceperea partidei se vor mai vinde inca 7 mii. 500 de olteni merg in Germania sa sustina echipa antrenata de Mangia.

Fara victorie in campionat, Craiova se confrunta cu probleme de lot si inaintea debutului european din acest sezon.

"Situatia nu este diferita fata de meciul din weekend. Avem ceva probleme de lot" spune Devis Mangia.

Si in sezonul trecut U Craiova a dat peste o forta a fotbalului mondial. AC Milan a reuist sa se impuna cu 3-0 la general dupa 0-1 in Romania si 2-0 pe San Siro.



"In trecut Romanii au jucat cu echipe puternice, stiu ca au castigat chiar si trofee europene. Acum sa ne bucuram ca putem juca pe un astfel de stadion si in fata unui astfel de public. Sa ne bucuram ca jucam cu Leipzig".

Devis Mangia declara ca a pregatit meciul ca si cand Leipzig ar juca cu Werner sau Forsberg.

"Eu am pregatit meciul ca si cum Leipzig ar juca in teren cu Werner sau Forsberg. Vom vedea daca o sa fie ceva diferit la ora meciului. Consider ca am nevoie de jucatori rapizi."

Meciul dintre Leipzig si Universitatea Craiova se joaca maine incepand de la ora 19:30 pe Red Bull Arena.