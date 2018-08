"La Steaua e mereu furtuna!" Reactia lui Dica dupa victoria cu Rudar! De ce l-a schimbat la pauza pe Gnohere

Rudar 0-2 FCSB | Nicolae Dica si-a explicat deciziile de la partida din Slovenia.

Antrenorul celor de la FCSB, Nicolae Dica, a vorbit dupa victoria cu 2-0 din Slovenia care a detensionat atmosfera de la vicecampioana Romaniei.

"Am avut unele probleme pe faza defensiva, dar trebuie sa le reglam usor, usor. Ne-am concentrat ceva mai mult de aceasta data si speram ca de la meci la meci sa marcam cat mai multe goluri. Stiam ca Bizonul poate cele mult 20-30 de minute, am vorbit cu el inainte de meci si i-am spus ca vreau sa-l folosesc macar 45 de minute.



Apoi, in repriza a doua am preferat sa bag jucatori mai rapizi. Am vrut sa-l fortez putin (pe Gnohere) pentru meciul cu Dinamo, pentru ca avem nevoie de el. Avem nevoie sa mai aducem inca un atacant, vom vedea ce se va intampla. Eu am mare incredere ca putem sa ne calificam in grupele Europa League.



Daca nici noi nu credem in noi, cine sa creada? Ceilalti atunci nu ne vor da nicio sansa. Am vrut sa schimb ceva fata de meciul cu Astra, am schimbat si sistemul, oricum, la fotbal nu joaca numele. Am gandit echipa si in perspectiva meciului urmator cu Dinamo. Nu e liniste inaintea meciului cu Dinamo. La Steaua mereu sunt zile furtunoase. La Steaua nu este niciodata liniste" a spus Nicolae Dica dupa partida.