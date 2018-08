RUDAR - FCSB | Duckadam l-a CRITICAT pe Dica: "M-a surprins!" Mutarea neasteptata facuta de antrenor

Nicolae Dica are parte de un debut dificil de sezon. FCSB a pierdut la Giurgiu cu Astra in prima etapa, scor 0-1, iar acum ros-albastrii se tem pentru campania europeana. "Nu e nicio drama daca nu ne calificam in grupe, dar o sa fim dezamagiti", spune antrenorul FCSB.

Duckadam l-a criticat pe Dica pentru jocul prestat de vicecampioni la Giurgiu, cu Astra. "M0a surprins ca nu a inceput meciul cu Morutan si cu Qaka, doi jucatori tehnici si cu o viteza mai buna decat Ovidiu Popescu si Nedelcu. Mi se par previzibili si lenti ei", a spus Duckadam la digi.

Si Becali a cerut promovarea lui Morutan in urma debutului bun. "M-a incantat Morutan, mizez pe el. O sa jucam cu Morutan numarul 10, o sa fie numar 10 adevarat", a spus Becali.

Dica a anuntat ca va efectua schimbari cu Rudar. "Vor fi schimbari in echipa fata de meciul cu Astra. Vad ca e o intreaga tevatura cu sistemul nostru de joc.", a spus antrenorul FCSB.



Urmareste RUDAR - FCSB LIVE aici!