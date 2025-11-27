Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată

FCSB a jucat în “16”-imile UEFA Youth League cu Akademia Puskas, iar meciul fost câștigat de formația din Ungaria cu 2-1.

Golul roș-albaștrilor a fost marcat de către Alexandru Stoian, în timp ce de la Akademia Puskas au înscris Zsombor Varga și Zsolt Krupa, pentru a decide scorul final.

Ungurii au lăudat unul dintre favoriții lui Gigi Becali de la FCSB

Ungurii au vorbit despre partida jucată la Buftea și l-au scos în evidență pe Alexandru Stoian, unicul marcator din partea FCSB-ului. Aceștia au punctat și faptul că Gigi Becali a făcut un transfer excelent în momentul în care a ales să îl aducă de la Farul.