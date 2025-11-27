Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată

Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Maghiarii au fost impresionați de unul dintre jucători lui FCSB.

TAGS:
Akademia PuskasUngariaUEFA Youth League
Din articol

FCSB a jucat în “16”-imile UEFA Youth League cu Akademia Puskas, iar meciul fost câștigat de formația din Ungaria cu 2-1.

Golul roș-albaștrilor a fost marcat de către Alexandru Stoian, în timp ce de la Akademia Puskas au înscris Zsombor Varga și Zsolt Krupa, pentru a decide scorul final.

Ungurii au lăudat unul dintre favoriții lui Gigi Becali de la FCSB

Ungurii au vorbit despre partida jucată la Buftea și l-au scos în evidență pe Alexandru Stoian, unicul marcator din partea FCSB-ului. Aceștia au punctat și faptul că Gigi Becali a făcut un transfer excelent în momentul în care a ales să îl aducă de la Farul.

„Nu a dat degeaba 900.000 de euro pentru a-l lua pe Stoian de la Farul. Acesta a profitat de prima ocazie apărută după pauză și a trimis cu capul în plasă, din trei metri, mingea centrată de Denis Colibănașu”, au scris ungurii de la Nemzeti Sport.

La doar 17 ani, Alexandru Stoian are 15 partide jucate în acest sezon pentru FCSB, reușind patru goluri și o pasă decisivă.

500.000 de euro este cota atacantului de la FCSB, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
ARTICOLE PE SUBIECT
S&acirc;rbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: Iată ce ne-a spus AI-ul
Sârbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: "Iată ce ne-a spus AI-ul"
FCSB a scos &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul cu Dinamo! Lista prețurilor
FCSB a scos în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo! Lista prețurilor
Steaua Roșie - FCSB, de la 22:00. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Steaua Roșie - FCSB, de la 22:00. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
ULTIMELE STIRI
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: &rdquo;Nu vreau să te jignesc, dar e o &icirc;ntrebare proastă&rdquo;
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: ”Nu vreau să te jignesc, dar e o întrebare proastă”
S&acirc;rbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: Iată ce ne-a spus AI-ul
Sârbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: "Iată ce ne-a spus AI-ul"
Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45! Duel complicat cu o formație din Bundesliga
Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45! Duel complicat cu o formație din Bundesliga
Rom&acirc;nia caută la Mondial spiritul de luptă al Valentinei Ardean-Elisei, comentat savuros de Radu Voina, la Poveștile Sport.ro
România caută la Mondial spiritul de luptă al Valentinei Ardean-Elisei, comentat savuros de Radu Voina, la Poveștile Sport.ro
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: &bdquo;L-aș lua eu &icirc;n c&acirc;rcă prin București&rdquo;
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Kylian Mbappe scrie istorie &icirc;n Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Transferul carierei! Pleacă din Superliga Rom&acirc;niei și ajunge &icirc;n fotbalul german

Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german

Cristi Chivu, &bdquo;pachet de nervi&rdquo; după Atletico &ndash; Inter: &bdquo;Am fumat trei țigări una după alta&rdquo;

Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta”



Recomandarile redactiei
S&acirc;rbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: Iată ce ne-a spus AI-ul
Sârbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: "Iată ce ne-a spus AI-ul"
Rom&acirc;nia caută la Mondial spiritul de luptă al Valentinei Ardean-Elisei, comentat savuros de Radu Voina, la Poveștile Sport.ro
România caută la Mondial spiritul de luptă al Valentinei Ardean-Elisei, comentat savuros de Radu Voina, la Poveștile Sport.ro
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: &rdquo;Nu vreau să te jignesc, dar e o &icirc;ntrebare proastă&rdquo;
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: ”Nu vreau să te jignesc, dar e o întrebare proastă”
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: &bdquo;L-aș lua eu &icirc;n c&acirc;rcă prin București&rdquo;
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București”
FCSB a scos &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul cu Dinamo! Lista prețurilor
FCSB a scos în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo! Lista prețurilor
Alte subiecte de interes
C&acirc;nd se vor juca meciurile FCSB - Puskas Akademia din Youth League
Când se vor juca meciurile FCSB - Puskas Akademia din Youth League
Liverpool și-a prezentat noul transfer: &rdquo;A pus pixul pe contract&rdquo;
Liverpool și-a prezentat noul transfer: ”A pus pixul pe contract”
Ungurii și-au făcut calculele: c&acirc;te medalii de AUR vor la JO 2024
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck răm&acirc;ne neatins! C&acirc;te locuri a cobor&acirc;t naționala Ungariei &icirc;n clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Mijlocaș de Champions League și cu o finală de cupă europeană transferat de Gloria Buzău!
Mijlocaș de Champions League și cu o finală de cupă europeană transferat de Gloria Buzău!
Cristian Chivu tremură pe finalul ultimului său sezon ca antrenor la Inter Primavera! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n penultima etapă și ce urmează pentru el
Cristian Chivu tremură pe finalul ultimului său sezon ca antrenor la Inter Primavera! Ce s-a întâmplat în penultima etapă și ce urmează pentru el
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!