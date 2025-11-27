FCSB va juca la Belgrad după 3 eșecuri consecutive în Europa League și doar 3 puncte acumulate în grupa unică, după victoria contra lui Go Ahead Eagles din runda inaugurală. Campioana României ocupă locul 31.



Presa din Serbia: "Inteligența artificială spune că Steaua Roșie Belgrad va învinge FCSB cu 2-0"

De partea cealaltă, Steaua Roșie Belgrad a acumulat 4 puncte în 4 meciuri și vine după victoria de acasă contra lui Lille, scor 1-0.



În ziua meciului, jurnaliștii sârbi de la Telegraf au întrebat inteligența artificială ce rezultat așteaptă la confruntarea de pe Marakana: "Iată ce ne-a spus ChatGPT", au titrat sârbii.



"Principalul avantaj al Stelei Roșii va fi reprezentat de susținerea fanilor. Inteligența artificială crede că acesta va fi un factor cheie, alături de reacția pe care echipa va dori să o aibă după eșecul din ultima etapă de campionat.



Inteligența artificială se așteaptă ca Steaua Roșie să câștige cu scorul de 2-0 și preconizează că Marko Arnautovic și Mirko Ivanic vor înscrie", au mai scris sârbii.

Olaru, Bîrligea și Miculescu, în pericol de suspendare înainte de Steaua Roșie Belgrad - FCSB



La duelul de la Belgrad, FCSB are trei jucători esențiali în pericol de suspendare: Darius Olaru, Daniel Bîrligea și David Miculescu.



Toți cei trei au câte două cartonașe galbene în acest sezon de Europa League, iar în cazul în care vor fi avertizați și la Belgrad vor rata duelul cu Feyenoord, de la București, programat pe 11 decembrie.



Olaru, Bîrligea și Miculescu sunt anunțați titulari de patronul Gigi Becali pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad.

Primul 11 probabil al lui FCSB: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

