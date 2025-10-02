Deși Ianis Zicu a fost prezentat pe 3 iunie drept noul antrenor principal și s-a comportat ca atare în primele luni, clubul patronat de Gică Hagi a emis joi, 2 octombrie, un comunicat oficial prin care anunță că Zicu este, în realitate, doar antrenor secund. Decizia vine ca urmare a unei reclamații făcute de Școala de Antrenori, care a sesizat comisiile că fostul internațional nu deține licența PRO necesară pentru a fi A1.



Prezentat cu fast în vară, după ce a reușit promovarea în Superliga cu Metaloglobus, Ianis Zicu (41 de ani) a fost imaginea băncii tehnice a constănțenilor. A dat indicații la marginea terenului, a participat la conferințele de presă și a oferit interviuri televiziunilor după fiecare meci, inclusiv duminica trecută, după remiza cu Unirea Slobozia, scor 1-1.



"Principalul este Cristian Sava"

Pentru a evita eventuale sancțiuni, Farul a fost nevoită să clarifice public ierarhia din stafful tehnic. Într-o adresă trimisă presei, clubul de la malul mării a dezvăluit acum cine este, de fapt, antrenorul din acte.



"Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an. Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi", a transmis Farul, potrivit GSP.