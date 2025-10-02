UPDATE: S-au găsit materiale pirotehnice!

În urma controlului, asupra primului grup de aproximativ 50 de suporteri elvețieni au fost descoperite materiale pirotehnice, motiv pentru care accesul a fost întârziat.

Mai mult, cum nu toți suporterii au colaborat, Jandarmeria Română a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene.

Știre inițială



O mare de suporteri elvețieni s-a strâns la porțile arenei, iar la un moment dat s-au auzit țipete și zgomote puternice, semn că situația scăpase de sub control. Forțele de ordine au intervenit imediat, coborând pe scările de acces pentru a calma spiritele. VEZI VIDEO



”Au venit repede jandarmii din toate părțile!”

