- Meciul este programat diseară de la ora 19:45, pe Arena Națională. Corespondentul PRO TV, Cristian Pintea, a surprins imagini cu momente tensionate la intrarea pe stadion.
UPDATE: S-au găsit materiale pirotehnice!
În urma controlului, asupra primului grup de aproximativ 50 de suporteri elvețieni au fost descoperite materiale pirotehnice, motiv pentru care accesul a fost întârziat.
Mai mult, cum nu toți suporterii au colaborat, Jandarmeria Română a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene.
O mare de suporteri elvețieni s-a strâns la porțile arenei, iar la un moment dat s-au auzit țipete și zgomote puternice, semn că situația scăpase de sub control. Forțele de ordine au intervenit imediat, coborând pe scările de acces pentru a calma spiritele. VEZI VIDEO