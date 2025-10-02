VIDEO EXCLUSIV „Arde” Arena Națională! Materiale pirotehnice găsite asupra fanilor elvețieni înainte de FCSB - Young Boys: ”Au venit jandarmii din toate părțile!”

Atmosferă încinsă înainte de duelul dintre FCSB și Young Boys Berna!

FCSBYoung Boys
UPDATE: S-au găsit materiale pirotehnice!

În urma controlului, asupra primului grup de aproximativ 50 de suporteri elvețieni au fost descoperite materiale pirotehnice, motiv pentru care accesul a fost întârziat.

Mai mult, cum nu toți suporterii au colaborat, Jandarmeria Română a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene.

O mare de suporteri elvețieni s-a strâns la porțile arenei, iar la un moment dat s-au auzit țipete și zgomote puternice, semn că situația scăpase de sub control. Forțele de ordine au intervenit imediat, coborând pe scările de acces pentru a calma spiritele. VEZI VIDEO

”Au venit repede jandarmii din toate părțile!”

Corespondentul PRO TV Cristi Pintea, aflat la fața locului, ne-a explicat cum s-a desfășurat totul: „Nu îmi dau seama ce s-a întâmplat. Eram la mașină și au început să se agite toți înăuntru, iar jandarmii au venit repede din toate părțile”, a relatat jurnalistul.

FCSB speră la o seară perfectă în Europa League, după ce a debutat cu un succes în Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles. O victorie în fața campioanei Elveției ar aduce echipa lui Charalambous la șase puncte după două etape.

Seară plină de români în Europa! Rațiu, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu și Andrei Radu se luptă pentru supremație
Alex Băluță le-a spus tot americanilor: clubul din România care i-a oferit totul + reverență pentru Hagi și Popescu
Avertisment pentru Carlos Alcaraz de la un nume greu din circuit: "Te poate costa scump la final!"
A rămas uimit când a văzut echipa lui FCSB cu Young Boys: "Eu nu pot să înțeleg chestia asta. Cea mai mare surpriză!"
FCSB – Young Boys, de la ora 19.45: Campioana, în căutarea perfecțiunii în Europa League. Echipele de start
Hagi a driblat regulamentul, dar a fost prins! Ianis Zicu nu e antrenorul principal la Farul. Clubul a recunoscut totul
Doi experți din Olanda s-au pus de acord în cazul lui Dennis Man. Verdict după prima titularizare în UCL
Ovidiu Burcă, ”pe făraș” la Sepsi! Conducerea clubului vrea să aducă un antrenor din Superligă
Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de îngrijiri

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”

A fost spectacol total în Liga Campionilor: Barcelona, învinsă de PSG 1-2. City, egalată în ultimul minut 2-2. Toate rezultatele



A rămas uimit când a văzut echipa lui FCSB cu Young Boys: "Eu nu pot să înțeleg chestia asta. Cea mai mare surpriză!"
FCSB – Young Boys, de la ora 19.45: Campioana, în căutarea perfecțiunii în Europa League. Echipele de start
Doi experți din Olanda s-au pus de acord în cazul lui Dennis Man. Verdict după prima titularizare în UCL
Hagi a driblat regulamentul, dar a fost prins! Ianis Zicu nu e antrenorul principal la Farul. Clubul a recunoscut totul
OUT de la FCSB! Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Au trecut de CFR, i-au eliminat și pe maghiarii de la Ferencvaros. Young Boys, în grupele Ligii Campionilor
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după eliminarea CFR-ului! Unde crede că s-a jucat meciul
stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

