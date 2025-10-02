După victoria din prima etapă de Europa League, scor 1-0 cu olandezii de la Go Ahead Eagles, FCSB urmărește un nou succes cu Young Boys, echipa care a dominat fotbalul din Elveția în ultimii ani.



Dennis Politic, din nou rezervă la FCSB



FCSB a anunțat echipa de start, de pe care lipsește, din nou, Dennis Politic (25 de ani), jucătorul transferat în această vară la campioana României la insistențele lui Gigi Becali.



Patronul FCSB-ului a plătit, în schimbul său, un milion de euro către rivala Dinamo. În plus, acesta l-a cedat și pe Alexandru Musi la echipa lui Zeljko Kopic, doar că Politic nu reușește să se impună în echipa de start a campioanei României.



Va fi rezervă pentru a cincea oară în ultimele șase partide. Singura partidă în care a fost titularizat a fost cea de la Botoșani (pierdută cu 1-3), în care a fost schimbat la pauză cu David Miculescu. Cu CFR Cluj (2-2), Csikszereda (1-1), Go Ahead Eagles (1-0) și Oțelul (1-0), fostul dinamovist a fost rezervă neutilizată!



Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec



Recent, Becali a fost întrebat despre Dennis Politic și a lăsat de înțeles că acesta va mai primi șanse la echipa sa.



1,5 milioane de euro este cota lui Dennis Politic, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

